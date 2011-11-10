  1. استانها
  2. البرز
۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

پور محمدی عنوان کرد:

اجرای طرح پیشگیری از وقوع جرم و زندان زدایی در کشور

اجرای طرح پیشگیری از وقوع جرم و زندان زدایی در کشور

کرج - خبرگزاری مهر: عضو شورای عالی قضا و رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: طرح پیشگیری از وقوع جرم و زندان زدایی در دستگاه قضایی کشور اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی ظهر پنج شنبه در گردهمایی قضات استان البرز با بیان این مطلب افزود: دستگاه قضایی تلاش ویژه ای را برای جلوگیری از زمینه های بروز جرم در کشور اندیشیده است که با اجرای این طرح وقوع جرم در جامعه کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به اجرای طرح زندان زدایی در کشور افزود: پیشگیری از وقوع جرم تنها به قوه قضائیه ارتباط ندارد و دیگر دستگاهها هم باید به این موضوع ورود کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اهتمام ویژه دستگاه قضایی برای برخورد با هرگونه جرم خبر داد و گفت: ریشه یابی و ریشه کنی موضوع جرم از مهمترین وظایف سازمان بازرسی کل کشور است و در این زمینه دستگاه قضایی ورود جدی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اعمال نفوذ ها در دستگاه قضایی هیچ اثری نخواهد داشت افزود: دستگاه قضایی بدون اغماض با هر نوع تخلفی برخورد قضایی خواهد کرد و اجازه نخواهیم داد فشارها تاثیری بر تصمیم گیری فضات و دستگاه قضایی بگذارد.
 

کد مطلب 1456868

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها