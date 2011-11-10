12 هزار نفر در سامانه مشاغل خانگی گلستان ثبت نام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی خواجه مظفری بعد از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی سیاست های کلی اشتغال و جهت دهی تسهیلات اشتغال زایی افزود: از این تعداد دو هزار و 511 پرونده مورد بررسی قرار گرفته و برای پرداخت تسهیلات به بانکهای عامل استان معرفی شده است.
وی اظهار داشت: تعداد 1500 پرونده هم در دستگاه های اجرایی است که پس از احراز صلاحیت به دبیرخانه کارگروه اشتغال برای بررسی و پرداخت تسهیلات، ارسال خواهد شد.
خواجه مظفری یادآور شد: تعداد 214 شغل در سایت مشاغل خانگی معرفی شده است که از این رقم تعداد 86 شغل در استان گلستان اولویت و قابلیت اجرا شدن دارد.
دبیر کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان با اشاره به مشکلات ایجاد اشتغال در گلستان گفت: در پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی، مشاغل خرد، طرح های خود اشتغالی و زودبازده کارآفرین موانعی وجود دارد و روند ایجاد اشتغال در استان را کند به تاخیر می اندازد که انشاءالله با همکاری مساعد استانداری گلستان به ویژه معاونت برنامه ریزی استانداری این مشکلات مرتفع خواهد شد.
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