شورای برنامه ریزی قم در بخش جعفریه تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این سفر یکروزه که از صبح پنج شنبه با حضور استاندار و مدیران قم آغاز شد، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور ابتدا از مراحل پیشرفت فیزیکی جاده 2 بانده قم - جعفریه که به طول 14 کیلومتر احداث می‌شود بازدید کرد.



بنابراین گزارش، بهره‌برداری از یادمان شهدای شهر جعفریه با اعتباری بالغ بر 87 میلیون تومان ادامه برنامه مدیران قم در این سفر بود که با اهدای گل، یاد و خاطره شهدای والا مقام را گرامی داشتند.



ملاقات و دیدار با خانواده شهید اسماعیل حبیبی و پیگیری روند اجرایی مسکن مهر و کلنگ زنی مجتمع ادارات شهر جعفریه که در در سه طبقه احداث خواهد شد،‏ از دیگر برنامه‌های استاندار قم در این سفر یک روزه بود.



پس از این بازدیدها، شورای برنامه ریزی و توسعه استان به ریاست حجت الاسلام موسی‌پور برای بررسی مصوبات سفر دوره قبل به بخش جعفرآباد و پیگیری مشکلات موجود تشکیل جلسه داد و بعد از سه ساعت بحث و بررسی، مدیران استان در قالب گروه‌های پنج گانه به روستاهای اطراف بخش جعفرآباد برای بررسی مشکلات و دیدار با خانواده‌های شهدا اعزام شدند.



جعفرآباد در منطقه شرقی قم قرار دارد و دارای یک شهر به نام جعفریه است.



این بخش به گفته رئیس شورای اسلامی بخش جعفرآباد، 20 هزار نفر جمعیت دارد و 60 درصد جمعیت آن در روستاها ساکن هستند.

