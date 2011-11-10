سایت بانو نت بهترین پایگاه تبلیغ زندگی اسلامی، ایرانی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طاهره بیگم سیدی گفت: سایت پایگاه تخصصی بانوان و دختران ایرانی به عنوان بهترین پایگاه مبلغ و مروج سبک زندگی اسلامی، ایرانی در پنجمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتالی بهد عنوان برگزیده انتخاب شد که این جایگاه ارزشمند بیانگر نگاه منطقی به امور زندگی است.





مشاور استاندار در ادامه تصریح کرد: این پایگاه اطلاع رسانی ضمن ارایه خدمات مشاوره، کتابخانه، مسابقه، انجمن و مطالب آموزنده و مفیدی را با تکیه بر ارزشهای اسلامی و فرهنگ ایرانی و همچنین تفکیک موضوعات در قالب های "خانوم خونه" ،"همسرونه"، "مادرونه"، "جامعه" و " دخترونه" به مخاطبان خود ارایه می کند. مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری قزوین افزود: سایت "بانو نت" پایگاه تخصصی بانوان و دختران ایرانی www.banoonet.ir؛ در بخش پایگاهها و وبلاگهای پنجمین جشنواره بین المللی رسانه های دیجیتالی به عنوان بهترین پایگاه مبلغ و مروج سبک زندگی اسلامی، ایرانی شناخته شد.مشاور استاندار در ادامه تصریح کرد: این پایگاه اطلاع رسانی ضمن ارایه خدمات مشاوره، کتابخانه، مسابقه، انجمن و مطالب آموزنده و مفیدی را با تکیه بر ارزشهای اسلامی و فرهنگ ایرانی و همچنین تفکیک موضوعات در قالب های "خانوم خونه" ،"همسرونه"، "مادرونه"، "جامعه" و " دخترونه" به مخاطبان خود ارایه می کند.

وی در پایان افزود: این سایت به دلیل حرکت در راستای تحکیم بنیان خانواده با بهره مندی از آموزه های دینی، مورد حمایت مادی و معنوی اداره کل بانوان و خانواده استانداری قزوین قرار دارد.

