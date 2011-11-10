تصادفات رانندگی در کشور 30 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی امیری ظهر پنجشنبه در دومین کنفرانس ملی تصادفات جاده ای ، سوانح ریلی و هوایی افزود: طی 6 ماهه نخست سالجاری هزار و 611 نفر کشته در حوادث رانندگی بوده است که 12,7 درصد فوتی ها کاهش یافته و همچنین طی این مدت هزار و 120 نفر مجروع شده اند.

وی مدیریت در سرعت را در حوادث رانندگی مهم اعلام کرد و گفت: روزانه 60 نفر به علت حوادث رانندگی در سطح کشور کشته می شوند و از 170 نفر مجروح 35 درصد مرتبط با رانندگی است که متاسفانه 30,3 درصد کشته شدگان حوادث رانندگی سنین 18 تا 29 سالگی هستند که این سن مولد جامعه است.

معاون اجرایی پلیس راهور کشور با اشاره به اینکه 45درصد کشته شدگان در سوانح با موتور سیکلت 18 تا 29 ساله هستند است ادامه داد: این مسئله به عنوان یک معضل و مشکل بزرگ برای جامعه است که باید راهکارهای خاص در خصوص رفع معضل صورت بگیرید.

سرهنگ امیری تاکید کرد: بر اساس آمار سال 89 ، 23 هزار و 200 نفر بر اساس سوانح رانندگی کشته و 312 هزار نفر مجروح شده اند.

وی ارائه منابع آماری را مهمترین عامل در کاهش سوانح رانندگی یاد کرد و گفت: از لحاظ منطقی عللی که بیشترین فراوانی را دارد باید مورد بررسی از سوی مراجع اداری و دانشگاهها قرار گیرد و درصدد کاهش تصادفات راهکارهای لازم در دستور کار قرار گیرد.

معاون اجرایی پلیس راهور کشور سرعت غیر مجاز را مهمترین عامل تصادفات رانندگی در کشور اعلام کرد و افزود: در سال 83 ، 27 هزار نفر بر اثر سوانح رانندگی کشته شده اند که نقش سرعت 25,8 درصد بود که 27,6 درصد سرعت غیر مجاز که منجر به جرح شده که 39,4 درصد مصوب سرعت منجر به جرح می شود.

سرهنگ امیری یاد آور شد: 30 درصد فوتی ها در سوانح رانندگی تاثیر سرعت است که 17 درصد از مجروحیت ها را هم شامل می شود لذا 70 درصد در جاده ها رقم می خورد.

وی بهبود شرایط حوادث و سوانح را مد نظر سازمانهای دولتی و غیر دولتی یاد کرد و افزود : پلیس راه ناجا آمادگی بهره گیری بیشتر از راهکارهای کاربردی و اجرایی را با این امر دارد.

مدیریت سرعت معضل سوانح رانندگی را کاهش می دهد

وی در ادامه مدیریت سرعت را در سوانح رانندگی مهم اعلام کرد و گفت: باید بین ایمنی و کار آیی وسایل نقلیه تعادل ایجاد شود که مدیریت در سرعت در کاهش تصادفات و شدت تصادفات تاثیر بسزایی دارد.

معاون اجرایی پلیس راهور کشور، آموزش همگانی بر فرهنگ عمومی، نطارت بر مقررات و استفاده از روشهای فنی و مهندسی و استفاده از نظرات و راهکارهای صاحب نظران متخصص در این زمینه را در کاهش معضلات رانندگی مفید یاد کرد.

سرهنگ امیری گفت: نظارت پلیس بر اعمال قوانین و مقررات تاثیر زیادی در کاهش وقوع تصادفات دارد لذا حضور پلیس به عنوان قانون کار آمد تر است.

ارتقای آموزش در کاهش سوانح رانندگی مهم است

وی گفت: ما باید روی این کار کنیم و لذا وظیفه حاکمیتی است که فرهنگ سازی کند و آموزش را در دستور کار مدارس، دانشگاهها، سازمانهای دولتی و غیر دولتی دهد و مردم بدانند که رانندگی با سرعت بالا ، عدم آگاهی از فرهنگ و قانون رانندگی سم است و باید آموزش درست و جامعه از رانتدگی را ببینند.