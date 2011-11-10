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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۲۱

مردای به مهر خبر داد:

نمایشگاههای کتاب در جذب مخاطب خاص موفق نبوده اند

نمایشگاههای کتاب در جذب مخاطب خاص موفق نبوده اند

کرمان – خبرگزاری مهر: فرماندار رابر مشکل عمده نمایشگاه های کتاب را عدم توانایی جذب مخاطب خاص عنوان کرد.

علیرضا مرادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه کتاب کرمان نیز در کنار دیگر نمایشگاههای کتاب کشور عمدتا در جذب مخاطب خاص مشکل دارد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه در بحث کیفیت کتابها امسال ارتقا خوبی را شاهد بودیم و تلاش های اداره ارشاد در این بخش ستودنی است.

مرادی اظهارداشت: رسانه ها نقش کلیدی در حوزه کتابخوانی و ایجاد مخاطب خاص برای نمایشگاههای دارند.

وی یادآورشد: اطلاعات نمایشگاه باید پیش از راه اندازی به اطلاع مردم برسد.

وی در ادامه سرانه مطالعه در استان کرمان را نسبتا خوب عنوان کرد و گفت: استان کرمان نیازمند توجه و برنامه ریزی بیشتردر این بخش است چرا که ظرفیت های خوبی دراین استان داریم.

فرماندار رابر با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ مطالعه در بین افراد جامعه گفت: ازجمله اقدامات فرهنگی صورت گرفته در این زمینه می توان به توسعه کتابخانه های عمومی این شهرستان اشاره کرد.

کد مطلب 1456878

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