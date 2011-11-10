نمایشگاههای کتاب در جذب مخاطب خاص موفق نبوده اند

علیرضا مرادی در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نمایشگاه کتاب کرمان نیز در کنار دیگر نمایشگاههای کتاب کشور عمدتا در جذب مخاطب خاص مشکل دارد.
وی تصریح کرد: خوشبختانه در بحث کیفیت کتابها امسال ارتقا خوبی را شاهد بودیم و تلاش های اداره ارشاد در این بخش ستودنی است.
مرادی اظهارداشت: رسانه ها نقش کلیدی در حوزه کتابخوانی و ایجاد مخاطب خاص برای نمایشگاههای دارند.
وی یادآورشد: اطلاعات نمایشگاه باید پیش از راه اندازی به اطلاع مردم برسد.
وی در ادامه سرانه مطالعه در استان کرمان را نسبتا خوب عنوان کرد و گفت: استان کرمان نیازمند توجه و برنامه ریزی بیشتردر این بخش است چرا که ظرفیت های خوبی دراین استان داریم.
فرماندار رابر با اشاره به لزوم ترویج فرهنگ مطالعه در بین افراد جامعه گفت: ازجمله اقدامات فرهنگی صورت گرفته در این زمینه می توان به توسعه کتابخانه های عمومی این شهرستان اشاره کرد.
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