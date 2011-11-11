فناورری های روز تولید و بسته بندی زرشک در کشور وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمجید مسکوکی عصر پنجشنبه در مراسم اختتامیه نخستین همایش ملی زرشک و عناب خراسان جنوبی در بیرجند، اظهار داشت: براساس شواهد موجود قدمت زرشک بیدانه در جنوب خراسان به بیش از 200 سال می رسد.

وی با بیان اینکه تاکنون گونه های‌ مختلف زرشک در 21 استان کشور شناخته شده است، افزود: هم اکنون دو درصد کل روستاهای کشور و 58 درصد روستاهای استان خراسان بخشی از درآمد خود را از فروش میوه زرشک بدست می ‌آورند.

مسکوکی با اشاره به اینکه درختچه زرشک با سطحی بالغ بر11 هزار هکتار در جنوب خراسان به عنوان عمده‌ ترین محصول باغی به شمار می رود، افزود: عمدتا از این میزان زمین حدود 10 هزار تن محصول به صورت خشک عرضه می شود.

وی اضافه کرد: درآمد سالیانه این محصول حدود 55 میلیارد ریال بوده و سبب گردش اقتصادی منطقه و خود اشتغالی بیش از هشت هزار خانواده روستایی می شود.

وی زرشک بی دانه را زرشک موجود در ایران عنوان کرد و بیان داشت: این نوع زرشک به طور عمده در منطقه قاین و بیرجند وجود دارد.

مسکوکی در خصوص استراتژیک بودن زرشک، تصریح کرد: دیدگاه کلی محققان، متخصصان و کارشناسان به زرشک فراتر از میوه آن بوده و به آن به عنوان یک گیاه استراتژیک و انحصاری توجه می کنند، زیرا به طور انحصاری در ایران به صورت یک گیاه اقتصادی و صنعتی رشد و پرورش داده شده و در هیچ کشوری با این وسعت کاشته نمی ‌شود و از این توانمندی باید در جهت اهداف برنامه‌ های توسعه‌ ای کشور استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه زرشک بی دانه به صورت منحصر به فرد و انحصاری تنها در ایران کشت و تولید می شود، بیان کرد: بررسی منابع خارجی نشان می دهد در هیچ جای دنیا از میوه زرشک به عنوان یک محصول غذایی و قابل فرآوری استفاده نشده و بیشتر جنبه ‌های دارویی و استفاده از ریشه و ساقه و استخراج دارویی آن مورد توجه است.

مسکوکی با اشاره به چالش های موجود در راه تولید و توسعه این محصول، عنوان کرد: سنتی بودن روش‌ های کاشت، داشت و برداشت، عدم وجود فناوری مناسب فرآیند و بسته بندی زرشک، عدم تنوع تولید محصولات از زرشک علیرغم دارا بودن پتانسیل ‌های بسیار خوب و عدم شناخت مردم سایر کشورها از وجود این محصول و مصارف آن از جمله این چالش ها است.

معاون پژوهشی پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی به مزایای محصول زرشک اشاره کرد و گفت: این محصول علاوه بر فرآوری به صورت خشک می ‌تواند به صورت تازه خوری، تهیه کنسانتره و آب میوه چاشنی غذا، پودر میوه، تولید رنگ و طعم دهنده، شربت ‌ها، مربا، سس، ژله و ده ها محصول فرعی دیگر فرآیند و بسته شود.