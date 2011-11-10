خانه مطبوعات البرز در پلان آخر / حاشیه ای پررنگ تر از متن!

به گزارش خبرنگار مهر، استارت خانه مطبوعات استان نوپای البرز که در سال 86 توسط عده ای از خبرنگاران زده شد امروز پنجشنبه شاهد برنامه ریزی هایی از سوی اداره کل ارشاد است که می بایست با مدیریت همه جانبه نسبت به برگزاری و تشکیل خانه مطبوعات اقدام کند.

جلسه ارشاد البرز با کاندیداهای خانه مطبوعات استان البرز برای چندمین بار باز هم با حاشیه هایی همراه بود.

در این نشست که به منظور آشنایی کاندیداهای انتخابات خانه مطبوعات استان البرز با یکدیگر و همچنین برنامه ریزی برای نحوه بر گزاری انتخابات صورت گرفت موضوعاتی مطرح شد که حاکی از عدم آمادگی لازم به منظور برگزاری هرچه بهتر انتخابات با حضور حداکثری اعضای خانه مطبوعات بود.

در این نشست سئوالات زیادی پیرامون برخی از بندهای اساسنامه خانه مطبوعات که به زعم اعضای هیات موسس و مدیرکل ارشاد اسلامی استان البرز بهترین واجرایی ترین اساسنامه در نوع خود است که می تواند به الگویی مناسب برای سایر استانهای کشور به شمار رود، مطرح شد .

همچنین با توجه به قرار گرفتن این اساسنامه در پایگاه اطلاع رسانی ارشاد به منظور اعلام نظرات اصحاب رسانه کمی قابل تامل به نظر می رسید چراکه در مهلت مقرر، تمامی فعالان رسانه ای استان امکان نقد و اعلام نظر در خصوص تکمیل و اصلاح اساسنامه را داشتند اما در آن زمان، به جز نفرات محدودی که اعلام نظر نموده و در هیئت موسس مورد بررسی قرار گرفت، سایر اصحاب رسانه، نکته ای در این خصوص ارائه نکردند بنابراین اکنون و در آستانه برگزاری انتخابات، بحث کردن مجدد در این باره، منطقی به نظر نمی رسد.

عدم شفاف سازی و اعلام نظر قاطع از سوی اداره کل ارشاد البرز نسبت به بعضی اتفاقات و نیزعملکرد خارج از رویه برخی از اعضای هیئت موسس، عدم تعیین تکلیف برخی از اعضای خانه به دلیل برخی تخلفات محرز، عدم رعایت اخلاق حرفه ای و حرمت شکنی یکی از کاندیداها و سکوت متولیان جلسه وهمچنین تاخیر در اعلام نشریات محلی استان از جمله دلایلی بود که از سوی اکثریت اعضای هیئت موسس و برخی کاندیداها مورد اعتراض قرار گرفت که منجر به ترک جلسه از سوی آنان شد.

هرچند که مدیرکل و معاون جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز بربرگزاری انتخابات خانه در آینده ای نزدیک تاکید فراوان دارند اما باید با دقت عمل بیشتر و برنامه ریزی مناسب برای برگزاری انتخابات خانه مطبوعات اقدام کنند تا آینده این خانه با برخی اقدامات سلیقه ای محکوم به بی تدبیری در آینده نشود.