قصه گويان ايران صاحب باشگاه مي شوند

به گزارش فرهنگ وادب "مهر" به نقل از كانون پرورش فكي كودكان ونوجوانان ، اين پيشنهاد را محسن چيني فروشان مديرعامل كانون در پيامي به هشتمين جشنواره قصه گويي مراكز فرهنگي هنري كانون در زاهدان ارايه كرده است .

وي دراين پيام كه در آيين پاياني اين جشنواره سه روزه كه 15 دي ماه به كار خود پايان داد خوانده شد ، آورده است : پافشاري وتداوم كانون برامر قصه گويي به عنوان يك شيوه تربيتي موثر باعث شده است تا اين سنت به خوبي جاي خود را در كشور باز كند وآموزش وپرورش ومدارس به اهميت اين موضوع پي ببرند.

چيني فروشان در اين پيام افزود : كانون بخشي از مسوليت خود را كه توسعه قصه گويي در كشور بوده است به انجام رسانده وحالازمان آن است كه به تعميق وبهبود كيفيت قصه گويي در كشور توجه بيشتري كند.

مدير عامل كانون همچنين از مربيان قصه گو خواست دربيان قصه هايشان از گنجينه ادبيات غني فارسي بيشتر بهره ببرند و برميزان آشنايي وتسلط خود بر متون نظم ونثر آثار نويسندگان وشعراي ايراني بيافزايند.

او در پايان پيشنهاد كرد باشگاه قصه گويان ايران در قالب يك نهاد يا سازمان غير دولتي در كشور به صورت مستقل تشكيل شود واز حمايت نهادهاي مانند كانون ،آموزش وپرورش ،صدا وسيما وديگر سازمان ها ونهادهاي فرهنگي وهنربهره مند شود.

به گفته چيني فروشان اين باشگاه مي تواند در شكل دهي وانسجام بخشيدن به وضعيت قصه گويي وقصه گويان كشور نقش موثري ايفاكند .اعزام مربي قصه گو به مدارس ، توليد وانتخاب متون مناسب ،حمايت از مربيان و قصه گويان وارتباط بين المللي باانجمن ها وباشگاه هاي مشابه در كشورهاي ديگر جهان از جمله فعاليت هايي است كه به باور مديرعامل كانون ، اين باشگاه مي تواند انجام دهد.

گفتني است هشتمين جشنواره قصه گويي مراكز فرهنگي هنري كانون روزهاي 13 تا 15 دي ماه با حضور 51 مربي قصه گو در زاهدان برگزار شد.