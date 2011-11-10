47 شهرک صنعتی در فارس آماده سرمایه گذاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کمال زاده در حاشیه آئین افتتاحیه نمایشگاه بین المللی صنعت و ماشین آلات با بیان اینکه استان فارس از استانهای شاخص کشور در زمینه وجود زیرساختها در شهرکها و نواحی صنعتی محسوب می شود، گفت: تاکنون ایجاد 67 شهرک و ناحیه صنعتی در استان فارس به تصویب رسیده وعملیات اجرایی برای ایجاد شهرکهای جدید صنعتی با اولویت مناطق محروم و کم برخوردار نیز درحال انجام است و تا پایان امسال 10 شهرک و ناحیه جدید به بهره برداری خواهند رسید.

وی درادامه با بیان اینکه برای سرمایه گذاران در شهرکهای صنعتی مشوقها و خدمات حمایتی ویژه ای در نظر گرفته شده، افزود: تخفیف و تقسیط در واگذاری زمین، حمایت از صنایع استقرار یافته نظیر برگزاری دوره های آموزشی، تورهای صنعتی تخصصی اعتبارات فنی و اعتباری، ایجاد خوشه های صنعت و ارائه مشاوره ها به صنایع با هدف توانمندسازی و تقویت آنها در حوزه های تولید، بازار، صادرات و تکنولوژی از اقدمات انجام شده در شهرکها و نواحی صنعتی استان است.

در این نمایشگاه که در محل نمایشگاه بین المللی فارس برگزار شده شرکت شهرکهای صنعتی فارس نیز با برپایی غرفه به ارائه ظرفیتهای استان در بخش صنعت و مشوقهای در نظرگرفته شده برای سرمایه گذاران در شهرکها و نواحی صنعتی فارس پرداخت.

همچنین در این نمایشگاه تعدادی از واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی فارس نیز توانمندیهای خود را ارائه داده اند.

برگزاری نشستهای تخصصی و ارائه مشاوره در زمینه صنعت و اولویتها و سرمایه گذاری در بخش صنعت و مزیتهای استقرار در شهرکها و نواحی صنعتی فارس از برنامه های ویژه شرکت شهرکهای صنعتی فارس در این نمایشگاه بود.

همچنین با توزیع کتاب، بروشور، کاتالوگ و نشریات تخصصی توسط غرفه شرکت شهرکهای صنعتی فارس، شرکت کنندگان با ظرفیتها و توانمندیهای شهرکهای صنعتی فارس آشنا شدند.