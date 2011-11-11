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۲۰ آبان ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

قاسمی زاده در گفتگو با مهر:

بناهای وقفی غیرمذهبی در کرمان به مکانهای قابل استفاده تبدیل می شوند

بناهای وقفی غیرمذهبی در کرمان به مکانهای قابل استفاده تبدیل می شوند

کرمان – خبرگزاری مهر: رئیس اوقاف استان کرمان گفت: بناهای تاریخی استان کرمان که وقفی بوده و جنبه غیر مذهبی دارند شرایط تبدیل به مکانهای قابل استفاده را دارند.

حجت الاسلام محمد قاسمی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حوزه بناهای ملی که جنبه وقفی دارند دو کار امکان پذیر است اول اینکه در عوض بناهایی نظیر یخدان جنب مسجد قائم کرمان که توسط میراث فرهنگی خریداری شده اند اوقاف در جای دیگر زمین خریداری کرده و برای دیگر استفاده های اداره اوقاف بکار می برد.

وی یادآورشد: در این صورت اوقاف می تواند در جای دیگری نیت خیرخواهانه واقفین را اجرا کند.

حجت الاسلام قاسمی زاده ادامه داد: کار دوم در مورد بناهای تاریخی غیر مذهبی این است که آنها را تبدیل به اماکن گردشگری و تفریحی کنیم و از جنبه توریستی آنها استفاده کنیم.

وی یادآور شد: طی سال گذشته حدود 30 مورد وقف شده داشتیم در حالیکه در شش ماهه اول سال جاری 50  مورد وقف صورت گرفته است و خوشبختانه با دید خوبی که نسبت به وقف در بین مردم وجود دارد این رقم رشد خوبی را نشان می دهد.

وی با اشاره به اینکه در برخی موارد وقف نمی توان به غیر از نیت واقف استفاده دیگری از موقوفه داشت، گفت: در سال جاری توانستیم با خدمات مشاوره ای خود به واقفین، نسبت به استفاده از موارد وقف شده بر طبق نیازهای جامعه گام برداریم.

حجت الاسلام قاسمی زاده اظهار داشت: برخی کاندیداهای انتخاباتی برای تبلیغات زود هنگام خود و برای برخی سخنرانی ها از بقاع متبرکه استفاده می کنند که طبق قانون بقاع متبرکه در هنگام انتخابات کاندیداها نباید از هیچ یک از بقاع متبرکه برای تبلیغات خود استفاده کنند.

وی درباره تعداد بناهای وقفی کرمان گفت: بناهایی چون مشتاقیه، مقبره شاه نعمت اله ولی، حمام گنجعلیخان و حمام ظهیرالدوله جزء بناهای تاریخی وقفی کرمان هستند.

کد مطلب 1456898

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