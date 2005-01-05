به گزارش خبرنگار مهر در قم، رييس سازمان جهاد كشاورزي استان قم در مراسم تقدير از بهره‌برداران نمونه بخش كشاورزي ضمن تقدير از تمام زحمت كشان اين بخش با اشاره به خود كفايي كشور در زمينه گندم، گفت: گندم در حال حاضر يك كالاي استراتژيك است و در ضريب امنيت غذايي كشور، نقش بسيار مهمي دارد.

وي افزود:‌خود كفايي در توليد گندم باعث شده تا كنون يك ميليارد دلار از هزينه واردات گندم در بخش توليد هزينه شود و اين دستاور مهم باعث گرديد كه تراز بازرگاني كشاورزي، پس از چند دهه مثبت شود و اين افتخار بزرگي براي شما توليد كنندگان است.

مهندس احمد گاييني شعار امسال وزارت جهاد كشاورزي را دانايي، ضامن استقلال و عزت ملي عنوان كرد و گفت: تمام فعالان در بخش كشاورزي بايد با كسب دانش محصولات را با كيفيت‌بالاتر به مصرف كنندگان عرضه كنند.

در ادامه اين مراسم مهندس حيدرپور مديركل دفتر برنج و گندم وزارت جهاد كشاورزي، در سخناني حمايت‌هاي لازم از بخش كشاورزي را ناكافي دانست و گفت: در سال 82، طبق برنامه چهارم توسعه پيش رفتيم و در كل كشور 62 ميليون تن محصولات زراعي توليد شد.

وي با اشاره به وجود مشكلات بازرگاني در كشاورزي گفت: كشاورزان در سال 83 براي فروش محصولات خود، با مشكل روبه‌رو هستند و در حل حاضر زير ساخت‌هاي كشور براي توليد انبوه آماده نيست. حيدري در پايان سخنان خود، از عدم نياز به واردات شكر در سال جاري خبر داد.