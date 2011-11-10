محکومیت رئیس سابق اسرائیل تایید شد/ کاتساف از 7 دسامبر زندانی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هاآرتض، طبق رای دادگاه عالی رژیم صهیونیستی محکومیت "موشه کاتساف" رئیس رژیم صهیونیستی بین سالهای 2000 تا 2007 به 7 سال زندان تایید شد.

بر این اساس کاتساف در اتهامات خود از جمله دو فقره تجاوز و نیز اتهام آزار جنسی شاکیان خود مقصر شناخته شده و اعتراض وی به حکم دادگاه بدوی تل آویو نیز رد شده است.

دادگاه عالی رژیم اسرائیل همچنین از دفاعیات دروغین کاتساف در زمان بازپرسی بر سر اتهامات مذکور خبر داد. این دادگاه اعلام کرد دوره محکومیت 7 ساله این مقام پیشین اسرائیلی از روز هفتم دسامبر (16 آذر) آغاز خواهد شد.

کاتساف در ماه مارس گذشته از سوی دادگاه شهر تل آویو به اتهام ارتکاب جرایم جنسی علیه زیردستان زن خود در زمان عهده داری وزارت توریسم و ریاست رژیم صهیونیستی به 7 سال زندان محکوم شد.

گفتنی است "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی محکومیت کاتساف را روزی غمبار برای رژیم اسرائیل و جامعه صهیونیست توصیف کرده است.