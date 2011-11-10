انقلاب اسلامی ساختار دوقطبی بین المللی را شکست

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا جمشیدی در محفل انس با قرآن کارکنان عقیدتی سیاسی نیروهای انتظامی استان در شبستان امام زاده عبدالله گرگان تصریح کرد: نیروهای انتظامی همواره آماده و پای کارند برای آنکه از امنیتی دفاع کنند که در آمیزه های دینی ارزشمند است و پاداش اخروی دارد.

وی افزود: پرسنل ناجا دارای دو ویژگی ارزشمند اسلامی هستند و در حالی که صفت رحمت و مهربانی را در اختیار دارند مقتدرند تا همواره پاسدار خون شهدا و حافظ نظام دینی و اسلامی باشند.

وی با بیان اینکه رسیدن به صراط مستقیم در گرو عجین شدن با کتاب وحی است ادامه داد : همه خانواده ها باید تلاش کنند و جوانانی را تحویل جامعه دهند که به تعبیر مقام معظم رهبری تا بن دندان مسلح به سلاح ایمان باشند.

جمشیدی عنوان کرد: جوان مسلح به ایمان نمی تواند بیگانه با قرآن باشد و باید قلبی مملو از نور قرآن داشته باشد.

جمشیدی با اشاره به کلام امام صادق (ع) که فرمودند " قرآن عهد نامه خداوند با بشریت است " گفت: ارتباط با آیات و تلاوت قران حداقل وظیفه یک مسلمان در مقابل کتاب آسمانی قرآن است.

وی در ادامه افزود: امام (ره) با مبنا قرار دادن تفکر و اندیشه اسلامی نه تنها ساختار نظام بین المللی را تغییر داد بلکه ساختار عملکردی کشورهای اسلامی را از تفکرات قومیتی و دو دستگی مذهبی خارج کرد.

وی ادامه داد: خواسته امام راحل (ره) این بود که اسلام فراگیر شود و زمانی که این اتفاق افتاد همه حرکتهای آزادیبخش بر این مبنا گام برداشتند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری گلستان افزود: امروز مردم مسلمان ایران اسلامی با این نگاه از حزب الله لبنان و حماس و همه جنبشهای پاک اسلامی دفاع می کنند.

وی در پایان عنوان کرد: حضرت امام خمینی (ره) یک الگوی عملی حکومتی ارائه کردند که حاکم ان دینی و منسب ان ولایت فقیه است که تبعیت و گوش به فرمان ایشان بودن وظیفه هر فردی در نظام اسلامی است.