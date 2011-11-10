قابلیت تولید کود کمپوست در کرج به 500 تن رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، همایون رضامدنی گفت: توانایی و تولید کود کمپوست به 500 تن در روز از ظرفیت های ویژه این خط تولید است که با اهتمام ویژه مسئولان ذیربط و حمایت های شهرداری و شورای اسلامی شهر کرج این توانایی امکان بروز یافت.

وی طراحی و ساخت سه دستگاه انتقال میانی در سه نقطه شهر از دیگر پروژه های سازمان پسماند ذکر کرد و افزود: این دستگاه ها در حصارک، خلج آباد و فردیس جانمایی شده اند.

این مسئول بیان کرد: از دیگر طرح های اجرایی سازمان پسماند برای سالجاری طراحی و ایستگاه های تفکیک زباله در سه منطقه کرج است که در مرحله ساخت قرار دارد و طبق برنامه ریزی های انجام شده این دستگاه ها دهه فجر امسال افتتاح می شوند.

مدنی در ادامه از تکمیل پروژه طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان کرج خبرداد و عنوان کرد: مطالعات طرح جامع مدیریت پسماند از سوی مشاوران در زمینه های مختلف زیست محیطی، بهداشت محیط، مهندسی شیمی، منابع آب و شهرسازی برنامه ریزی و کارشناسی شده است.

وی با اشاره به آیین نامه وزارت کشور و سازمان شهرداری ها خاطرنشان کرد: براساس این آیین نامه تمامی کلانشهر ها، مراکز استان ها و شهرداری های کشور موظف به برنامه ریزی در رابطه با پسماند های خانگی، بیمارستانی و صنعتی هستند.

مدنی تصریح کرد: طرح جامع مدیریت پسماند شهرستان کرج با توجه به تاکید کارگروه مدیریت پسماند این شهرستان به صورت شهرستانی تهیه و تدوین می شود.

مدیرعامل سازمان پسماند شهرداری کرج با اشار به مطالعه فنی و اجرایی استحصال گاز مرکز دفن از استقرار نیروگاه دو مگاواتی در این خصوص خبر داد و عنوان کرد: این نیروگاه تا پایان سالجاری در مرحله اجرا قرار می گیرد.

مدنی با بیان اینکه دفع پسماندهای جامد شهری در مراکز دفن، به عنوان اصلی ترین گزینه دفع شناخته می‌شود، افزود: استحصال انرژی از گازهای تولیدی در مراکز دفن از مهمترین اولویت های زیست محیطی محسوب می شود که نیاز به ارائه راهکار های مهم دارد.

وی تاکید کرد: این گروه از مواد، در فرایند تولید، جمع آوری و دفع زباله های شهری آثار و تبعاتی از خود بر جای می گذارد که بی توجهی به آن، در دراز مدت آسیب های بسیاری را به شهر وارد کرده و از این رو، مدیریت شهری بر ارانه برنامه ها دقیق در این خصوص تاکید دارد.

این مسئول اجرای طرح تفکیک از مبدا به صورت هدفمند در سطح مناطق شهرداری کرج را به عنوان طرحی مهم ذکر کرد و افزود: به طور میانگین 25 درصد از مناطق در این خصوص پیشرفت داشته اند و امیدواریم این میزان تا پایان سالجاری 40 درصد از کل جمعیت شهر کرج آموزش دهیم و طرح را به اجرا درآوریم.