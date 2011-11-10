به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به استان سمنان، رئیس مجلس شورای اسلامی ظهر امروز در ادامه دومین روز از سفر خود به استان سمنان در جمع دانشجویان آزاد شهرستان گرمسار در خصوص وضعیت فعلی دانشگاه آزاد گفت: آقای زارع معاون پارلمانی دانشگاه آزاد قبل از سخنان من در خصوص وضعیت دانشگاه آزاد و برنامه گسترش آن گزارش امیدوار کننده ای ارائه دادند که بسیار مفید بود.

احتمالا حالا حالاها خدمت آقای جاسبی هستیم!

لاریجانی ادامه داد: البته دو سال پیش که در یکی از واحدهای دانشگاه آزاد خدمت ایشان بودیم وی برای دانشگاه آزاد 4 دهه را قائل شده بود اما در گزارش امروز آقای زارع 5 دهه عنوان شد لذا احتمالا حالا حالاها خدمت آقای جاسبی هستیم!

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنان خود به دوران دانشجویی خود اشاره کرد و گفت: سالها پیش که دانشجوی دانشگاه شریف بودم خدمت شهید مطهری رسیدم و به ایشان عرض کردم محیط دانشگاه (دوران پهلوی) بسیار خاص شده است چرا که در آن دوران افراد بسیار خوبی که گاهی اوقات در خلوص آنها هم شک نداشتیم بعد از طی مدتی دچار مشکلات فکری می شدند.

لاریجانی با بیان اینکه شهید مطهری پاسخ حکیمانه ای به سخنان من داد گفت: ایشان عنوان داشتند برای اینکه یک انسان در کار خودش موفق شود باید متناسب با اعتبار اجتماعی ساحت های فکری اش گسترش پیدا کند و از نظر ایمانی و اخلاقی رشد کند.

وی با تاکید بر اینکه این رشد فکری باید در عرصه سیاست هم وجود داشته باشد افزود: اگر افرادی در عرصه سیاست اعتباری پیدا کردند باید مناسب با این اعتبار ظرفیت فکری و ذهنی شان رشد کند.

لاریجانی با اشاره به اینکه کشورمان در بعضی از زمینه ها به دلیل حاکمیت تفکر شیعی و اسلام آمادگی زیادی دارد تصریح کرد: البته این موضوعات هم کفایت نمی کند و اگرچه گاهی می بینیم که از سوی برخی مسئولان از این پیشینه به عنوان افتخارات عنوان می شود اما با وجود این تمدن و تاریخی نمی توانیم به افتخارات و گذشته خود زنده باشید بلکه باید ببینیم امروز در چه جایگاهی قرار داریم.

ادبیات شهیدان بهشتی، مطهری و باهنر نسبت به هم علی رغم اختلافاتی که با هم داشتند فاخر بود

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بسیاری از خسارات فکری در جامعه به دلیل این است که همواره تنها به دینی بودن جامعه اکتفا می کنیم و اقدامات انجام نمی دهیم.

وی در ادامه به اهمیت ظرفیت فکری در میان سیاستمداران اشاره کرد و گفت: برخی از رجال سیاسی در اوایل انقلاب همانند شهید بهشتی ، شهید باهنر و شهید مطهری که رهبران صدر انقلاب اسلامی بودند با یکدیگر اختلاف نظر هم داشتند اما هیچگاه این اختلاف نظر به مشاجره کشیده نمی شد و ادبیات آنها نسبت به هم فاخر بود چرا که ظرفیت فکری آنها به رشد بالایی رسیده بود.

لاریجانی افزود: بعد از مدت زمانی به نسل بنی صدر و قطب زاده رسیدیم که از این خصلت مهم جدا بودند و موجب سرافکندگی نظام اسلامی در اوایل انقلاب شدند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه به وضعیت فعلی کشورمان اشاره کرد و گفت: هم اکنون تهدیدهایی توسط رژیم صهیونیستی و برخی کشورها علیه ایران انجام می شود و برداشت آن این است که در مجموع فراز و فرودهای کشور در 32 سال اخیر این هجمه ها عجیب و غریب نیست.

موضوع هسته ای برای ایران تفننی نیست/ انرژی هسته ای را کسی به ما نداده که بخواهد پس بگیرد

وی با اشاره به اینکه مقدار زیادی از فشار ها به ایران به دلیل این است که ما را از مسیر منحرف کنند، گفت: غربی ها باید بدانند مسئله هسته ای برای ایران بازی تفننی نیست بلکه موضوع انتخاب شده و با سرمایه گذاری بیش از دو دهه است.

لاریجانی ادامه داد: این گونه نیست که انرژی هسته ای توسط کسی به ایران اهدا شده باشد که در حال حاضر بخواهد پس بگیرد. آمریکایی ها با فشار به ایران به دنبال این هستند که چیزی عایدشان شود اما سخت اشتباه می کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به تنفر مردم منطقه از آمریکا اشاره کرد و گفت: اگر مردم منطقه به غربی ها پاسخ منفی می دهند به خاطر نوع رفتار آنها است لذا اگر می خواهند دیدگاه مردم منطقه نسبت به آنها عوض شود نباید رفتاری دوگانه داشته باشند. آمریکا و رژیم صهیونیستی اگر فکر می کنند مردم منطقه دچار خواب آلودگی هستند سخت در غفلت بسر می برند چرا که در دوره بیداری جهان هستیم و مردم اطلاعات را به موقع دریافت می کنند.

لاریجانی خطاب به کشورهای غربی گفت: اگر تصور می کنید با اقدام عجولانه در برابر ایران می توانید به سرعت از مهلکه فرار کنید سخت در اشتباه هستید.

لاریجانی تصریح کرد: غربی ها باید بدانند ایران میدان بزن در رویی نیست و اگر اشتباهی مرتکب شوند در باتلاقی عمیق گرفتار خواهند شد و ملت ایران تا شما بر سر جای خود ننشاند دست بردار نخواهد بود.

غربی ها نمی توانند ایران را وارد مشکلات داخلی خود کنند

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ملت ایران باید تحولات منطقه ای و جهانی را به خوبی رصد کند گفت: نوع رفتار آمریکا در مسئله هسته ای، حقوق بشر و متهم کردن ایران به تروریسم با وضعیت فعلی غرب در منطقه مشابه است. ما معتقدیم غربی ها نمی توانند ایران را وارد مشکلات داخلی خود کنند.

وی به نارضیاتی مردم جهان از حضور آمریکا در عراق و افغانستان اشاره کرد و افزود: هیچ آدم عاقلی در جهان نیست که معتقد باشد آمریکا در عراق و افغانستان توفیقی کسب کرده است.

لاریجانی همچنین به موضع ایران در قبال تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا اشاره کرد و گفت: راه ایران در حوادث منطقه و انقلاب های اخیر بسیار دقیق بود البته در این تحولات برخی تصور می کردند تحولات ریشه آمریکایی دارد که این تفکر بسیار ناپخته بود.

غرب ایران را عامل از دست رفتن سلطه خود در منطقه می داند

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: غرب تصور می کند وضعیت منطقه در حال دگرگونی است و سلطه آنها در حال تغییر است لذا مقاومت هایی نشان می دهند و چون ایران را در منطقه موثر می دانند با صدای کلفت با ایران حرف می زنند.

وی با اشاره به اینکه ایران باید با دقت مقابل قلدربازی مدرن آمریکا ایستادگی کند گفت: آمریکا تلاش می کند فضای فاشیستی در نهادهای بین المللی ایجاد کند که این امر موجب تخریب نهادهای بین المللی شده است و موجب می شود دیگر چیزی از اعتبار آنها باقی نماند.

لاریجانی با تاکید بر اینکه فضای فاشیستی آمریکایی برای بسیاری از کشورها مشکل ایجاد کرده است گفت: تحولات کنونی فقط در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیست بلکه در آمریکا هم تحولاتی در حال وقوع است که یک نوع بازگشت به خویش است. البته به طور صد درصد نمی گویم که این انقلاب ها عمیق است اما باید به آن توجه شود.