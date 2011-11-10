کتاب آسیبهای اجتماعی رونمایی شد



به گزارش خبرنگار مهر، این آسیب شناس در این مراسم با اشاره به تحقیقات و پژوهشهای 20 ساله خود به تمامی مسئولان و شهروندان هشدار داد که خانواده در ایران در معرض خطر است و دلیل آن هجوم شبکه های ماهواره ای به داخل خانواده ها، تنزیل شان و منزلت سالمندان و دوری از ارزشهای اعتقادی و حتی سنتی است.

وی افزود: به عنوان مثال آیا می دانید چه ارتباطی میان شیرخشک و لوازم آرایشی با تربیت فرزندان وجود دارد؟ پاسخ اینکه بر اساس تحقیقات در دانشگاه شهید بهشتی تهران اکثر نوزادان امروزی به جای اینکه با بوی بدن مادر و حس مادرانه ارتباط روانی برقرار کنند بوی لوازم آرایشی را استشمام می کنند. در ضمن دیگر خبری از لالایی های شبانه مادر نیست.

نویسنده کتاب "آسیبهای اجتماعی زمینه های ظهور و بروز و راهکارهای پیشگیری و مقابله" اظهار داشت: یادش بخیر در گذشته حتی مبلمان خانه بر اساس جایگاه بزرگ خانواده تنظیم می شد در حالی که امروز مبلمان بر اساس محل استقرار تلویزیون خانه تنظیم می شود و این یعنی آسیب در جایگاه بزرگان خانواده.

