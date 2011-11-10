همه رکابزنان خود را فدای قهرمانی "بوریس" کردند/ به فکر قهرمانی آسیا هستم

حسین عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تمام مسیرهای تور بین المللی دوچرخه سواری تایهو کفی بود و همین مسئله باعث شد تا "بوریس شپلیفسکی" شانس بیشتری برای کسب عنوان قهرمانی این تور را داشته باشد.

وی افزود: البته تمام تیم ها با آمادگی کامل در مسابقات حاضر بودند به طوریکه فاصله ما با تیم های مقابل بسیار کم بود و تنها صدم های ثانیه قهرمانان را مشخص می کرد.

رکابزن عضو تیم پتروشیمی تبریز خاطرنشان کرد: تمام بچه های تیم خود را فدا کردند تا "بوریس" بتواند به راحتی قهرمان شود. این رکابزن خارجی از همان روز اول پیراهن طلایی را از آن خود کرد همین موضوع باعث شد تا با تصمیم کادر فنی از روزهای بعد تمام تیم کمک کنند تا این رکابزن راحت تر به عنوان نفرات اول و دوم از خط پایان بگذرد.

وی ادامه داد: ما باید این کار را می کردیم چون فاصله ورزشکاران در مسیرهای پایانی خیلی نزدیک به هم بود و اگر کوچکترین اشتباهی می کردیم این عنوان انفرادی را از دست می دادیم.

وی در مورد ایستادن تیم پتروشیمی تبریز در رده پانزدهم تور تایهو هم گفت: تیم ما تنها با اختلاف 10 ثانیه نسبت به تیم اول پانزدهم شده است. این اختلاف در مجموع کل تیمی زیاد نیست. حفظ پیراهن طلایی از کسب عنوان قهرمانی تیمی مهمتر است و به همین خاطر تلاش کردیم تا "بوریس شپلیفسکی" راحت تر به خط پایان برسد.

ملی پوش دوچرخه سواری کشورمان بیان کرد: این روزها تنها به فکر حضور موفق در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در مالزی هستم. قرار است تیم ملی در صورت مهیا شدن شرایط به اردوی تمرینی هم برود.