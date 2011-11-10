نماینده کرج خواستار پیگیری طرح ترمیم آسفالت جاده مخصوص کرج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرو جلسه مشترک شورای اسلامی شهرستان کرج با مدیر کل راه و ترابری استان البرز در خصوص لکه گیری و ترمیم آسفالت جاده مخصوص کرج، نماینده مردم این شهرستان کرج خواستار پیگیری و انجام به هنگام ین طرح شد.

فاطمه آجرلو در این خصوص گفت: باتوجه به حجم بالای تردد خودروها از این مسیر، بایستی تدابیر لازم اندیشیده ومتولیان مراقدام به ترمیم و بازسازی مناطق تخریب شده نمایند.

وی اظهار داشت: آسفالت نامناسب و وجود چاله های فراوان در این مسیر تردد شهروندان را با مشکل مواجه کرده است که باید هرچه سریعتر برای آن چاره اندیشی کرد.