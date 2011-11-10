برخورد با متخلفان سرویس مدارس/ کمک شورا به ستاد بازسازی عتبات عالیات

به گزارش خبرگزاری مهر، داوود وحیدی اظهار داشت: در راستای بارش برف طی چند روز گذشته در کلانشهر کرج،‌ طبق برنامه ریزی، نیروهای خدمات شهری شهرداری کرج اقدامات مطلوبی را به منظور رفع مشکلات شهروندان انجام دادند.

وی با تشکر از اقدامات شهرداری و اهتمام ویژه شخص شهردار کرج مبنی بر رفع مشکلات شهروندان در روزهای برفی و بارانی افزود: طی چند روز گذشته نیروهای معاونت خدمات شهری شهرداری اقدامات مؤثری را برای رفع آبگرفتگی ها و یخ بندان ها انجام دادند.

کمک 50 میلیون تومانی شورا به ستاد بازسازی عتبات عالیات

این مسئول عنوان کرد: با موافقت اعضای شورای اسلامی شهر کرج، مقرر شد که 50 میلیون تومان اعتبار از سوی شورا به ستاد بازسازی عتبات عالیات استان البرز اختصاص یابد.

وحیدی ادامه داد: این ستاد هم اکنون پروژه های مختلفی را در دست اجرا دارد که نیازمند کمک و همکاری شهروندان است.

برخورد جدی و قاطع با متخلفان سرویس های مدارس

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج یادآور شد: طبق گزارش های رسیده، برخی از رانندگان سرویس های مدارس اقدام به افزایش خودسرانه کرایه کرده اند که در این زمینه باید فکر اساسی شود.

وی افزود: در این زمینه روز گذشته در جلسه شورای اسلامی شهر در مورد این مشکل بحث و مقرر شد که با رانندگانی که در این زمینه تخلف کرده اند، برخورد شود.

این مسئول اعلام کرد: شورای شهر مصوب کرد که نرخ کرایه سرویس مدارس در سال جاری 30 درصد افزایش یابد که در این زمینه برخی از رانندگان بیش از 80 درصد کرایه خود را افزایش داده اند.

وحیدی افزود: باید از طریق کارگروه ماده 18 این موضوع به جدیت پیگیری شود و کرایه سرویس مدارس کاهش یابد، امید می رود که شهرداری و سازمان تاکسیرانی نیز این موضوع را پیگیری کند.

ترافیک حصار کاهش می یابد

وی از کاهش ترافیک منطقه حصار و خلج آباد خبر داد و گفت: یک پل در مسیر حصار به سمت خلج آباد از سوی شهرداری احداث می شود تا مسافرانی که از سمت کرج به محور چالوس حرکت می کنند،‌ در ترافیک نمانند.

این مسئول افزود: در حال حاضر در برخی روزها و مواقع به خصوص روزهای پایانی هفته و تعطیلات،‌ ترافیک سنگینی در این منطقه به وجود می آید که با احداث این پل مشکلات مربوطه برطرف خواهد شد.

حمایت از ناشران در کرج

عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر کرج در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرا رسیدن هفته کتاب اظهار داشت: در این زمینه شورا و شهرداری از ناشرانی که توانایی مالی ندارند،‌ حمایت می کند.

وی گفت: در این زمینه معاونت فرهنگی و هنری شهرداری اقدامات لازم را انجام می دهد و نمایشگاه های کتاب را در نقاط مختلف این کلانشهر برپا خواهد کرد.

وحیدی اظهار داشت: در سیاست گذاریهای سال جاری این معاونت، 14 محور در زمینه های حمل و نقل، ترافیک، پسماند، ترویج فرهنگ قرآنی، توجه به ارزشهای دفاع مقدس و ... مسخص شده است که اقدامات لازم انجام می شود.

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