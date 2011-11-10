تور آذربایجان تجلی امنیت و آرامش/ سرمایه گذاری در ورزش اولویت دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از برگزار کنندگان بیست و ششمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان با بیان اینکه این تور، اجرایی موفقیت آمیز داشته است، اظهار داشت: برگزاری تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان یک کار تیمی و عملیات مشترک همه دستگاه ها و توام با یک مدیریت جامع صورت گرفته و نتیجه آن نیز برای کشورمان ارزشمند بوده است.

وی برگزاری چنین مسابقات ورزشی بین المللی را برای کشورمان بسیار با ارزش عنوان کرد و گفت: برآیند برگزاری تور دوچرخه سواری آذربایجان تجلی ثبات، آرامش و امنیت جمهوری اسلامی برای کشورهای خارجی بود و در شرایطی که کشور ما مورد هجمه بیگانگان قرار دارد، برگزاری موفقیت آمیز چنین مسابقاتی می تواند برای ما بسیار با ارزش تلقی شود.

بیگی همچنین برگزاری تور دوچرخه سواری آذربایجان را باعث نشاط و شادابی مردم کشور و بویژه مردم استان دانست و تصریح کرد: برگزاری این تور علاوه بر ارزش بین المللی، در داخل و بویژه در استان فضای خوبی را ایجاد کرده بود و شاهد بودیم که هر موقع کاروان دوچرخه سواران از یک روستا یا شهر می گذشت، نشاط و شادابی ویژه ای برای مردم ایجاد می کرد.

وی موفقیت تیم های آذربایجان شرقی در تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان را نیز ارزشمند تلقی کرد و افزود: من از آقای ممقانی رئیس هیئت دوچرخه سواری استان و مدیرعامل پتروشیمی تبریز تشکر ویژه ای دارم؛ چراکه در جریان هستم ایشان با چه مشکلاتی تیم پتروشیمی را سرپا نگه داشت و این تیم توانست در تور آذربایجان حضوری موفقیت آمیز داشته باشد که این توفیق برای همه ما ارزشمند است.

استاندار آذربایجان شرقی تور دوچرخه سواری آذربایجان را برای این استان نهادینه شده عنوان و تاکید کرد: با توجه به تجربه ای که از دوره های قبلی داریم، امیدوارم بیست و هفتمین دوره تور آذربایجان با انسجام و انضباط بیشتری به انجام برسد.

وی با اشاره به سرمایه گذاری مناسب در زمینه ورزش کشور، تصریح کرد: از جمله اهداف و سیاستهای دولت نهم و دهم این بوده که با سرمایه گذاری مناسب در عرصه ورزش کشور، زمینه شکوفایی استعداد ها و نبوغ جوانان در این عرصه را فراهم آورد.

بیگی افزود: این سرمایه گذاری در ورزش در دراز مدت نیز باعث افزایش اعتماد به نفس ملی بوده و قهرمانان میهن اسلامی مان مایه افتخار همه ما خواهند شد، زبان ورزش، زبانی است که همه مردم جهان بدون نیاز به مترجم، آن را متوجه می شوند.

گفتنی است در پایان این مراسم از برگزارکنندگان بیست و ششمین دوره تور بین المللی دوچرخه سواری آذربایجان با اهدای لوح از سوی استاندار آذربایجان شرقی تجلیل به عمل آمد.