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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۲۳

با حضور احمد زاده/

نمایشگاه صنایع دستی دائمی پل تاریخی مصلی بروجن افتتاح شد

نمایشگاه صنایع دستی دائمی پل تاریخی مصلی بروجن افتتاح شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نمایشگاه صنایع دستی دائمی پل تاریخی مصلی بروجن با حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه صنایع دستی دائمی پل تاریخی مصلی بروجن بعد از ظهر پنج شنبه با حضور روح الله احمد زاده کرمانی رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور، معاون صنایع دستی، معاون میراث فرهنگی و معاون منابع انسانی و توسعه مدیریت میراث فرهنگی و صنایع دستی  و گردشگری کشور افتتاح شد.

سطح کلی مجموعه پل تاریخی و نمایشگاه یک هزار و 627 متر مربع است که سطح زیربنای آن 738 متر مربع است و سطح فضای سبز آن 185 متر مربع است.

نمایشگاه صنایع دستی پل تاریخی مصلی 23 غرفه دارد و غرفه های آن در رشته های لباس محلی، گلیم، گبه، فرش، منبت کاری و ....فعالیت می کنند.

برای ساخت و احداث این مجموعه هفت هزار و 188 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است که از این میزان اعتبار سه هزار و 548 میلیون ریال از اعتبارات استانی و سه هزار و 640 میلیون ریال از اعتبارات ملی در این پروژه هزینه شده است.

کد مطلب 1456938

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