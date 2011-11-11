اسلامگرایان لیبی از همتایان خود در ترکیه و تونس الگوبرداری می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه دیلی تلگراف انگلیس نوشت : اسلامگرایان لیبی در تشکیل حزب میانه رو خود از حزب النهضه تونس الگوبرداری کرده اند.



"علی الصلابی" از رهبران جنبش اسلامی در لیبی به این روزنامه انگلیسی گفت حزب وی حمایت مطرح ترین رهبران سیاسی و دینی کشور را به دست آورده است.



بر اساس نوشته این روزنامه انگلیسی، الصلابی از تلاش حزب متبوعش برای انتقال به سمت سیاست لائیک خبر داد.



این شخصیت دینی لیبیایی که هشت سال در زندان ابوسلیم، بدترین زندان معمر قذافی، زندانی بوده است، نامزدی خود برای ریاست بر لیبی را تکذیب و اعلام کرد حزب وی، اسلامی نیست، بلکه ملی گرا است.



الصلابی گفت جنبش وی از مبتنی بودن قانون اساسی جدید لیبی بر شریعت اسلامی حمایت می کند، اما به این شرط که اعتدال در آن رعایت شود و سیاستهای دموکراتیک همانند حزب النهضه تونس و عدالت و توسعه حاکم در ترکیه را در پیش بگیرد.



نام پیشنهادی برای حزب جدید در لیبی، "تجمع ملی برای آزادی، عدالت و توسعه" اعلام شده است، روزنامه انگلیسی نوشت احزاب اسلامگرای میانه رو در ترکیه و تونس توانسته اند حمایت گسترده مردمی را به دست آورند.



این روزنامه نوشت : الصلابی که تا زمان آغاز انقلاب لیبی در قطر اقامت داشت، ارتباط نزدیکی با یوسف القرضاوی شخصیت دینی جنجال برانگیز دارد، القرضاوی پدر معنوی اخوان المسلمین قلمداد می شود.



الصلابی همچنین ارتباط قوی با عبدالحکیم بلحاج رهبر جماعت اسلامی مبارز در لیبی دارد که در حال حاضر ریاست شورای نظامی طرابلس را به عهده دارد.



دیلی تلگراف نوشت : الصلابی در تلاش برای اطمینان بخشی به غرب تاکید کرد دخالت غرب ضد قذافی، رابطه غرب با جهان اسلام را تغییر داده است، موضع آمریکا، انگلیس و فرانسه تاثیر زیادی بر اکثریت مسلمانان گذاشته اند و به طور کلی احساس خوبی نسبت به غرب حاکم است.



الصلابی همچنین مخالفت خود را با اظهارات مصطفی عبدالجلیل رئیس شورای انتقالی لیبی درباره جلوگیری از سرمایه گذاری غیر اسلامی در لیبی جدید اعلام کرد و گفت : ما بخشی از نظام بانکی جهانی هستیم.