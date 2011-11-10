15 میلیون خانوار ایرانی سرشماری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله قائمی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از سرشماری نفوس و مسکن در شهرستان دشتستان اظهارداشت: این تعداد خانوار سرشماری شده حدود 50 میلیون نفر جمعیت کشور را در خود جای داده اند.

وی با بیان اینکه سرشماری در کشورمان هر پنج سال یکبار صورت خواهد گرفت، افزود: این تعداد جمعیت سرشماری شده حدود 66 درصد جمعیت کشور را شامل می شوند.

قائم مقام سرشماری نفوس ومسکن کشور به روند مناسب سرشماری در استان بوشهر اشاره کرد، گفت: بر اساس اعلام مسئولین استان تا کنون 688 هزار نفر که حدود 72 درصد جمعیت استان بوشهر را شامل می شود، سرشماری شده اند.

قائمی با اشاره به پایان قانونی سرشماری در سه روز آینده، گفت: در روزهای پایانی سرشماری، مامورین سرشماری جهت سرشماری خانواده هایی که در منزل حضور نداشته اند و به نوعی غیبت داشته اند، مجدداً مراجعه خواهند کرد.

وی یادآور شد: در هفته نخست آذرماه شاخص های اصلی شامل میزان جمعیت و آمار تعداد مردان و زنان به تفکیک اعلام و در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت.