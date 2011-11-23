حسین شیخ الاسلام در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه هم اکنون اسرائیل از نظر نظامی در ضعیف ترین وضعیت خود قرار دارد، گفت: یک زمانی غربیها و آمریکائیها تلاش می کردند که اسرائیل از نظر توانایی نظامی همیشه دست برتر را داشته باشد اما آن دوران سپری شده بطوریکه هم اکنون خود اسرائیلی ها اذعان می کنند که 60 هزار موشک حزب الله لبنان بر روی آنها نشانه رفته است.

معاون سیاسی سابق وزارت خارجه افزود: البته آنها گنبد آهنین هم ساختند ولی این گنبد آهنی از نظر نظری و عملی کارایی ندارد چون از نظر نظری این گنبد طراحی شده تا یکجا 100 فروند موشک را منهدم کند درحالیکه طرف مقابل 200 موشک می زند، از نظر عملی هم اینها با همه توانائیهای خود نتوانستند حتی یک موشک را بزنند.

وی افزود: بنابراین اسرائیل دیگر در دنیای جدید پس از بیداری ملت ها جایگاهی ندارد از طرفی می گوید برتری اتمی دارد و از طرف دیگر می گوید اگر ایران به آستانه تولید سلاح اتمی برسد برتری اتمی من هم کارساز نخواهد بود. البته آنها می گویند ایران به این تکنولوژی دست یافته، با این حال این موضوع مورد تایید ما قرار نگرفته است.

شیخ الاسلام در پاسخ به این پرسش که ارزیابی شما درخصوص اظهارات اخیر هیلاری کلینتون مبنی بر حمایت آمریکا از اپوزیسیون داخلی و همچنین تاسیس سفارت مجازی در ایران چیست؟ گفت: کلینتون یک دیپلمات حرفه ای نیست بلکه سیاستمداری است که سهمش در زد و بندهای داخلی حزب دموکرات، وزارت خارجه آمریکا شد.

دبیر کل کنفرانس دائمی حمایت از انتفاضه فلسطین با بیان اینکه به کلینتون برای چنین اظهار نظرهایی اعتراضی نیست، گفت: کلینتون متاسفانه به دلیل قدرت حزبی که داشته هم اکنون در وزارت امور خارجه آمریکا یک دیکتاتوری ویژه ای را حاکم کرده است بطوریکه نظرات کارشناسی دیپلماتهای وزارت خارجه در فعالیتهای او بویژه در مورد ایران منعکس نمی شود.

کلینتون اشتباه تاریخی دموکراتها در قبال انقلاب ایران را تکرار می کند

وی با اشاره به اینکه کلینتون همان اشتباهی را مرتکب می شود که حزب دموکرات در رابطه با پیروزی انقلاب اسلامی ایران مرتکب شد، بیان داشت: وقتی برخی از سندهای لانه جاسوسی را بخوانید متوجه خواهید شد که سی و چند سال پیش دیپلماتهای وزارت خارجه آمریکا نصیحتهای دیگری را به رئیس جمهور و دستگاه دیپلماسی آمریکا می کنند ولی رئیس جمهور آمریکا طور دیگری عمل می کند مثلا وقتی شاه رفت و بختیار را در راس امور گذاشت، هر احمقی در ایران می فهمید که این بختیار حتی یک ماه هم نمی تواند در ایران دوام بیاورد و حتی همه تحلیل هایی که از وزارت خارجه و سفارت آمریکا در ایران رفته بود حاکی از این بود که بختیار نمی تواند بماند درحالیکه کارتر رئیس جمهور آمریکا بلافاصله در تلویزیون آمد و از بختیار حمایت کرد.

شیخ الاسلام با بیان اینکه درحال حاضر نیز سیاست خارجه آمریکا دچار چنین مشکلی است، گفت: وقتی رئیس جمهور آمریکا چنین شخصیتی با ویژگی های متناسب با سیاست داخلی را وزیر خارجه کرد و زمانیکه او هم به حرف کارشناسان خود توجه نکرد همین بدبختی ها بوجود می آید که نهایتا بگوید می خواهد بیاید در ایران سفارت مجازی تاسیس کند.

وی تصریح کرد: اساسا اقدامات هیلاری کلینتون به خصوص در موضوع ایران خنده دار است و طبیعتاٌ به این شکل نمی توان وزارت خارجه یک کشور را اداره کرد.

مشاور امور بین الملل رئیس مجلس با اشاره به رفتار آمریکائیها در عراق گفت: وقتی نیروهای آمریکایی وارد عراق شدند و صدام را ساقط کردند مردم عراق آمریکائیها را می پرستیدند اما امروز مردم عراق برای خارج شدن آمریکائیها از کشورشان جشن می گیرند.

وی با طرح این سئوال که چه چیزی باعث شد آمریکایی ها جان و مال خود را بدهند و دست آخر هم به هیچ نتیجه ای نرسند، گفت: سرباز آمریکایی که از روز اول به او یاد دادند آدم بکشد این اشتباه را مرتکب شده یا آن سیاستمداری که باید این سرباز را هدایت می کرده و به موقع از آن استفاده می کرده است؟

آمریکائیها با وتوی طرح شهرک سازی خود را در مقابل مسلمانان جهان قرار دادند

شیخ الاسلام با تاکید براینکه آمریکائیها اشتباهات بزرگی را مرتکب شدند، گفت: آمریکائیها در صحنه فلسطین هم دچار اشتباه بزرگی شدند چون با وتوی شهرک سازی خودشان را در برابر کل ملتهای مسلمان قرار دادند در حالیکه اروپائیها با این طرح همراهی نمی کنند.

وی افزود: اوباما در مصر با شهرک سازی مخالفت می کند و می گوید این مشکل اصلی است بعد خودش را در یک موقعیتی قرار می دهد که مجبور شود به نفع صهیونیستها در مقابل 14 رای قطعنامه شهرک سازی را وتو کند.

قائم مقام سابق وزیرامور خارجه کشورمان با تاکید براینکه آمریکائیها ناپختگی های زیادی در سیاست خارجی خود انجام داده اند، گفت: سیاست خارجه آمریکا یک سیاست خارجه آماتوری است چون هم اکنون علاوه بر خاورمیانه، اروپا را دچار مشکل کرده اند و به دلیل همین مسائل رابطه شان را با چین و روسیه هم دچار مخاطره کرده اند.

شیخ الاسلام با بیان اینکه آمریکایی که سالها قدرت مالی اول دنیا بود هم اکنون به دنبال اخذ وام است تا خود را از بحران اقتصادی نجات دهد و همه تلاش خود را می کند تا از چینی ها وام بگیرد، این سئوال را مطرح کرد که "آیا واقعا این آمریکای مقتدر بعد از جنگ جهانی دوم است؟"

کسانی که از آمریکا حمایت می کنند آدمهای بدبختی هستند

شیخ الاسلام در ادامه درخصوص موضع چهره ها و گروههای سیاسی ایرانی که کلینتون در سخنان خود از آنان حمایت کرده است نیز گفت: نیروهای داخلی باید سریعا از آمریکائیها تبری بجویند چون اگر این کار را نکنند شائبه اینکه چنین حرفهایی درست است برای آنها تثبیت خواهد شد و آنوقت این افراد به عنوان نیروهای آمریکایی که در داخل کشور هستند به حساب خواهند آمد.

وی اضافه کرد: به نظر من افرادی که در داخل از سیاستهای آمریکا حمایت می کنند آدمهای بدبختی هستند چون حداقل شاه نیروی آمریکای قدرتمندی بود اما آمریکای فعلی ضعیف و ذلیل است و نمی تواند مسائل و مشکلات سیاست داخلی خود را حل کند پس وقتی افراد خود را به عنوان نیروی این آمریکا تعریف کنند دیگرخیلی بدبخت و بیچاره هستند.

متاسفانه پیروزی اسلام گرایان در انتخابات تونس را پیش بینی نمی کردم

نماینده مردم تهران در مجلس هفتم در بخش دیگری از گفتگوی خود با مهر در جواب این پرسش که با توجه به سابقه دیپلماتیکی دارید آیا پیروزی راشد الغنوشی در انتخابات تونس را پیش بینی می کردید؟ گفت: متاسفانه من پیروزی اسلام گرایان در انتخابات تونس را با این سرعت و با این عظمت پیش بینی نمی کردم.

وی افزود: اتفاقا یکی از انتقاداتی که به من وارد است همین موضوع است که با اینکه سالها فعالیت دیپلماتیک داشته ام اما نتوانستم چنین پیش بینی از انتخابات تونس داشته باشم البته من آرزو داشتم که اسلام گرایان در این انتخابات پیروز بشوند اما هرگز فکر نمی کردم به این سرعت و درحالیکه این نهضت در تونس شروع شد مردم در انتخابات به این پیروزی بزرگ برسند.

شیخ الاسلام با بیان اینکه وقتی چنین نهضتی هم در مصر شروع شد اصلا تصور نمی کردم که به این زودی ها و به این کم هزینگی انقلابشان به نتیجه برسد، گفت: البته وضعیت لیبی را تا حدی پیش بینی کرده بودم چون قذافی را می شناختم و می دانستم جامعه لیبی جامعه قبیله ای است و به قبیله اش تکیه می کند.

وی افزود: همچنین حدس می زدم که در یمن و بحرین چنین اتفاقاتی بیفتد ولی واقعا در مورد مصر و تونس پیش بینی اینطور نبود.

سفیر اسبق ایران در سوریه با بیان اینکه من جامعه تونس را جامعه ای می دیدم که از زمان بورقیبه تا زمان بن علی دین زدایی شده بود بطوریکه جامعه سنتی تونس را در فرهنگ غربی ادغام کرده بودند، گفت: با این وجود آینده تونس درخشان است و علی الخصوص آینده مصر خیلی درخشان خواهد بود.

به گفته وی وضعیت آینده مصر برای ما بسیار حیاتی خواهد بود، چون هر اتفاقی که در مصر بیفتد در جهان عرب و در جهان اسلام الگو و تکرار خواهد شد.

شیخ الاسلام اضافه کرد: گروه اخوان المسلمین در سال 1928 در مصر ایجاد شد و بلافاصله همین کار در کشورهای دیگر اسلامی تکرار شد بطوریکه حتی در عراق شیعی حزب الدعوه مدل شیعی اخوان المسلمین است و بعد از آن در مصر کودتایی بنام انقلاب افسران آزاد شد که باز از همین کودتا الگوبرداری شد و مثلا در لیبی قذافی و در عراق صدام کودتا کردند.

تحولات مصر در آینده منطقه تاثیرگذار خواهد بود

وی ادامه داد: وقتی مصر با اسرائیل سازش و قرارداد کمپ دیوید را امضاء کرد و با اسرائیل رابطه برقرار کرد کشورهای عربی و اسلامی یکی پس از دیگری با اسرائیل رابطه برقرار کردند، پس هر اتفاقی که در مصر بیفتد در جاهای دیگر همان اتفاق می افتد.

معاون سیاسی سابق وزارت خارجه با بیان اینکه ان شاء الله همین بیداری اسلامی که در مصر به راه افتاده است موجب بر سر کار آمدن حکومت اسلامی در این کشور خواهد شد و نمونه اش هم در کشورهای دیگر تکرار خواهد شد، گفت: از نظر تجاری مصر شاهراه ارتباطی شرق و غرب عالم است چون کانال سوئز را دارد و هیچ جای دنیا به اندازه کانال سوئز ارزش استراتژیک ندارد.

وی با بیان اینکه مهم این است که مصریها همسایه صهیونیستها هستند و این ملت نهایتا پرچم صهیونیستها را پائین خواهند کشید، گفت: تحولات مصر در آینده تحولات منطقه بسیار اثرگذار خواهد بود.

شیخ الاسلام با ابراز امیدواری نسبت به اینکه نتیجه انتخابات مصر به نفع اسلام گراها خواهد بود، گفت: آینده مصر آینده اسلامی وضد صهیونیستی خواهد بود البته به شرط آنکه خواست مردم در آن منعکس شود.

تشریح استراتژی جدید آمریکا در قبال کشورهای منطقه

وی با اشاره به اینکه آمریکائیها از دیکتاتورهای وابسته در منطقه حمایت می کردند، گفت: درحال حاضر آمریکائیها تلاش می کنند که این دیکتاتوری های وابسته را به شبه دموکراسیهای وابسته تبدیل کنند برای همین در مصر تونس و سایر کشورها سرمایه گذاری شدیدی کرده اند تا بتواند عناصر وابسته خود را در ساختارسیاسی این کشورها وارد کنند اینجاست که ملت ایران و خط مقاومت نقش اساسی باید ایفاء کنند یعنی با پشتیبانی که از ملت این کشور می کنند می توانند خواست مردم مصر را به نتیجه برسانند.

مشاور امور بین الملل رئیس مجلس با تاکید براینکه خیلی مهم است که ما الگوی مناسب و نوینی به ملت های منطقه معرفی کنیم و حتی اقتصاد اسلامی را بتوانیم به دنیا ارائه کنیم، گفت: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئله دین و دنیا را به هم تنیده و یکپارچه کرده است و این چیزیست که الان دنیا قبول دارد مبنی بر اینکه معنویت و ماوراء ماده وجود دارد اما مشکل این است که نمی دانند چطور این معنویت را با ماده یکپارچه کنند.

وی در عین حال تصریح کرد: غربیها قبول دارند دین وجود دارد اما می گویند دین موضوعی شخصی و سیاست موضوعی اجتماعی است برای همین نتوانستند دین را با سیاست یکی کنند درحالیکه ما در قانون اساسی و در دیدگاه اسلامی خود توانستیم دین را با سیاست درهم آمیزیم یعنی به عنوان مثال طوری به انتخابات نگاه می کنیم که به نماز خواندن نگاه می کنیم.

شیخ الاسلام تصریح کرد: غربیها دین را یک مسئله شخصی و سیاست را یک مسئله اجتماعی کردند و به همین دلیل اخلاق در آن جا جایگاهی پیدا نکرده است.

آمریکا ناچار است نهایتا در برابر کشورهای منطقه کوتاه بیاید

خبرنگار مهر در ادامه این گفتگو از شیخ الاسلام پرسید: طبق نظر شما و بسیاری از کارشناسان برآیند اتفاقات منطقه به نفع فلسطین و به شدت به ضرر اسرائیل است. از طرفی می دانیم که اسرائیل متحد استراتژیک غرب است و غرب همیشه منافع اسرائیل را به منافع خود ترجیح داده است. با این حساب فکر می کنید آمریکا در این نبرد کوتاه می آید؟

شیخ الاسلام در پاسخ به این سوال گفت: به نظر من آمریکا ناچار است که از موضع خود کوتاه بیاید چون درحال حاضر توازن از همه لحاظ در منطقه برهم خورده است هم از نظر سیاسی و اجتماعی هم از نظرفرهنگی و هم از نظر بین المللی. حتی از نظر نظامی این توازن برهم خورده است.

دبیر کل دبیرخانه حمایت از انتفاضه فلسطین با بیان اینکه مقطع کنونی دیگر مقطع بعد از جنگ 1973 نیست که موشه دایان مصاحبه کند بگوید همه پایتختهای عربی در تیررس ما قرار دارند، گفت: الان سیدحسن نصرالله می گوید اگر درگیری آغازشود این درگیری از تلاویو شروع خواهد شد و هیچ جایی برای صهیونیستها امن نخواهد بود.

وی تصریح کرد: اساسا تئوری غرب که خودشان ساخته اند این است که نقش سیاسی هرکس باید با قدرت نظامی اش متناسب باشد و به همین دلیل است که به کشورهایی که قدرت اتمی دارند می گویند در سازمان ملل حق وتو بدهیم وگرنه جنگ را شروع می کنند یعنی اگر این کشورها چیزی را که می خواهند بدست نیاورند می روند اسلحه می کشند.

شیخ الاسلام با تاکید براینکه جمهوری اسلامی ایران با این منطق غرب مخالف است، گفت: این منطق، منطق زور، منطق وحشت، منطق جنگل است اما متاسفانه واقعیت تلخ جهان امروز است.

آمریکا برای اینکه ایران در عراق جایش را نگیرد با تهران مذاکره کرد

شیخ الاسلام در بخش پایانی این گفتگو در پاسخ به این سئوال که خروج نیروهای آمریکایی از عراق را چگونه ارزیابی می کنید؟ گفت: خروج آمریکائیها از عراق پیروزی بزرگی برای مردم عراق بود، ضمن اینکه طبق معاهده نامه تا آخر 2011 باید همه نیروهای آمریکایی از عراق خارج شوند، البته همه تلاش خود را انجام دادند که این اتفاق نیفتد اما نتوانستند.

وی افزود: این دستاورد بزرگی است که دولت و ملت عراق زیر نظر مرجعیت با همکاری دولت و ملت ایران به آن رسیده است.

مشاور امور بین الملل رئیس مجلس با بیان اینکه البته جمهوری اسلامی ایران هم قبول کرد با آمریکائیها برای خروج نیروهایشان از عراق مذاکره کند، گفت: آمریکائیها یک قرارداد می خواستند با عراقیها امضاء کنند که این قرار داد حق ویژه کاپیتولاسیون و کنسولی به آمریکائیها می داد تا سربازان آمریکایی در عراق بمانند اما دولت و ملت عراق زیرنظر مرجعیت این موضوع را به قرارداد خروج آمریکائیها از عراق تبدیل کرد و ایران هم قبول کرد با آمریکائیها مذاکره کند تا تضمینی به آمریکائیها داده شود که از عراق خارج بشوند و این موضوع امروز محقق شده است.

وی درپایان تصریح کرد: در حقیقت آمریکائیها برای این می خواستند با ایران مذاکره کنند که اگر از عراق خارج شدند ایران جایشان را در عراق نگیرد، البته همه دنیا این اعتقاد را دارد اما ایران این تضمین را به طرف آمریکایی داده است که در امور داخلی ملت عراق دخالت نخواهد کرد.