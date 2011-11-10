لزوم حفظ اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری در ساوجبلاغ

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: 275 مورد بنای غیر مجاز در6 ماهه نخست امسال در شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز،تخریب شد.



فرماندار ساوجبلاغ گفت: این بناها که بدون دریافت مجوزهای لازم ساخته شده بود با حکم قضائی تخریب شد.



حدادی افزود: بیشترین موارد تخریب در حوزه بخش های چندار و مرکزی این شهرستان قرار داشت.



وی گفت: در مدت مذکور 395 بنای غیر مجاز هم در ساوجبلاغ اخطاریه دریافت کرده اند.



حدادی افزود:حفظ اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری آنها از اولویت های مهم در این شهرستان است.

وی گفت: افزایش ارزش افزوده زمین در سالهای اخیر سبب شده اراضی کشاورزی این منطقه دستخوش تغییر کاربری از سوی افراد فرصت طلب باشد.



حدادی افزود: مقابله با این پدیده منفی با جدیت فراوان در ساوجبلاغ ادامه دارد.



ساوجبلاغ 30 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد.



