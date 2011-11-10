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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۴۳

لزوم حفظ اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری در ساوجبلاغ

لزوم حفظ اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری در ساوجبلاغ

ساوجبلاغ - خبرگزاری مهر: فرماندار ساوجبلاغ خواهان لزوم حفظ اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری این زمینها در این شهرستان شد.

علی حدادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:  275 مورد بنای غیر مجاز در6 ماهه نخست امسال در شهرستان ساوجبلاغ در استان البرز،تخریب شد.

فرماندار ساوجبلاغ گفت: این بناها که بدون دریافت مجوزهای لازم ساخته شده بود با حکم قضائی تخریب شد.

حدادی افزود: بیشترین موارد تخریب در حوزه بخش های چندار و مرکزی این شهرستان قرار داشت.

وی گفت: در مدت مذکور 395  بنای غیر مجاز هم در ساوجبلاغ اخطاریه دریافت کرده اند.

حدادی افزود:حفظ اراضی کشاورزی و مقابله با تغییر کاربری آنها از اولویت های مهم در این شهرستان است.
 
وی گفت: افزایش ارزش افزوده زمین در سالهای اخیر سبب شده اراضی کشاورزی این منطقه دستخوش تغییر کاربری از سوی افراد فرصت طلب باشد.

حدادی افزود: مقابله با این پدیده منفی با جدیت فراوان در ساوجبلاغ ادامه دارد.

ساوجبلاغ 30 هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد.
 
 
کد مطلب 1456948

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