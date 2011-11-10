طرح کانالت گذاری در 8000 هکتار از اراضی پارس آباد اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن روحی بعد از ظهر پنج شنبه در بازدید از شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس مغان اظهار داشت: با تکمیل و بهره برداری از این طرح، مجموع اراضی کشاورزی کانالت گذاری شده پارس آباد به افزون بر 50 هزار هکتار افزایش می یابد.



وی با بیان اینکه مطالعات اجرای طرح کانالت گذاری در 12 هزار هکتار دیگر نیز انجام شده است، افزود: با حذف نهرهای آبرسانی سنتی و تکمیل طرحهای کانالت گذاری ، گامهای بزرگی برای مدرن سازی اراضی کشاورزی منطقه برداشته خواهد شد.

سرپرست جهاد کشاورزی پارس آباد روند اجرایی این طرح را مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: همکاری کشاورزان و زارعان منطقه سبب شده است تا اجرای پروژه های کانالت گذاری در این مدیریت به سرعت پیش برود.



وی جلوگیری از هدر رفت آب و زه دار شدن زمینهای کشاورزی، آبیاری آسان، کاهش هزینه ها، صرفه جویی و استفاده بهتر از منابع و مدیریت صحیح آب و نیز افزایش کیفیت محصول را از مهمترین اهداف طرح کانالت گذاری عنوان کرد.

معاون تولید شرکت کشت و صنعت و دامپروری پارس مغان نیز در این بازدید از اجرای طرح آبیاری تحت فشار در بیش از دو هزار و 500 هکتار از زمینهای کشاورزی این مجتمع کشاورزی خبر داد.



آقاخان بهزاد اضافه کرد: بزودی طرح آبیاری تحت فشار در دو هزار هکتار دیگر از زمینهای کشاورزی زیر پوشش شرکت کشت و صنعت پارس اجرا خواهد شد.

وی با تاکید بر ضرورت مدرن سازی سیستم آبیاری اراضی تحت پوشش این شرکت ابراز داشت: با تکمیل و بهره برداری از پروژه های در حال اجرای سیستم آبیاری تحت فشار، از نظر کیفی محصولات کشت و صنعت پارس افزایش چشمگیری خواهد داشت.

این مسئول اراضی کشاورزی این کشت را 18 هزار و 64 هکتار عنوان کرد و متذکر شد: از این مجموع پنج هزار و 200 هکتار آبی و بقیه اراضی دیم است.



کشت و صنعت پارس، پس از شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بزرگترین شرکت و بنگاه اقتصادی پارس آباد مغان محسوب می شود.