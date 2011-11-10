قوه قضائیه اسامی همه عوامل دولتی و غیر دولتی اختلاس اخیر را اعلام کند

به گزارش خبرنگار اعزامی به استان سمنان، عبدالرضا ترابی نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی عصر امروز در نشست دانشجویان دانشگاه آزاد با رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وحدت خوبی میان نمایندگان استان سمنان برای حل مسائل مردم وجود دارد گفت: اخیرا آمریکا و رژیم صهیونیستی ایران را به تشدید تحریم ها تهدید و عنوان داشته اند گزینه حمله نظامی روی میز است در حالی که ما معتقدیم این گونه سخنان تنها جنگ روانی است .

وی افزود: ایران با قدرت و توانی که در ارتش و سپاه وجود دارد قطعا می تواند از خود دفاع کند اگر چه ما هیچ گاه تهدیدات را جدی نمی گیریم اما آمادگی دفاعی در نیروهای مسلح همواره وجود دارد.

این نماینده مجلس با بیان اینکه امروز خطر اصلی در کشورمان آمریکا ، رژیم و انگلیس نیست گفت: شکسته شدن وحدت، سبقت در منافع شخصی، تبدیل ارزش به ضد ارزش، سستی در ولایت پذیری و پدیده هایی مانند اختلاس و فساد از خطرهای امروز جامعه است که اگر موفق شویم آنها را از جامعه پاک کنیم وحدت ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه وحدت باید عملی باشد گفت: این امر مهم زمانی محقق می شود که در جهت ولایت حرکت کنیم.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی عصر امروز در نشست دانشجویان دانشگاه آزاد با رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وحدت خوبی میان نمایندگان برقرار است با تاکید بر اینکه باید دیپلماسی قوی و هوشمندانه ای توسط دولت اتخاذ شود گفت: باید با همه کشورها به غیر از رژیم صهیونیستی مذاکره و منابع خود را تامین کنیم.

وی در ادامه پرداخت سهم تولید در هدفمندی یارانه ها را مورد تاکید قرار داد و گفت: عدم واردات بی رویه و غیر ضروری لازم است.

ترابی تاکید کرد: باید منابع بانکها در جهت تولید و پروژه های عمرانی باشد.

وی همچنین بزرگترین مشکل کشور را نظارت عنوان کرد و افزود: باید دستگاه قضایی با مجرمین برخورد قاطع داشته باشد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی به پرونده سوءاستفاده مالی اخیر اشاره کرد و گفت: قوه قضائیه باید اسامی همه عوامل دخیل در اختلاس اخیر را که دولتی یا غیردولتی بودند اعلام کند.