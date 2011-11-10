آموزش و پرورش و تبلیغات اسلامی لرستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند

اردشیر ویسکرمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تفاهم نامه همکاری برگزاری گفتمانهای دینی در مدارس استان لرستان میان تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش این استان منعقد شد.

وی ادامه داد: این تفاهم نامه همکاری برای برگزاری گفتمانهای دینی به مدت 24 ماه و تا سال 1392اعتبار دارد و قابل تمدید است.

کارشناس امور فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان یادآور شد: این تفاهم نامه استانی با هدف تسریع و بهبود شاخص های کیفی برگزاری گفتمان های دینی در این استان منعقد شده است.

ویسکرمی همچنین از برگزاری 40 گفتمان دینی در دهه ولایت در مدارس شهرستان خرم آباد خبر داد و بیان داشت: این گفتمانها با موضوعات ولایت مداری و بصیرت، جایگاه ولایت فقیه، ولایت فقیه در منظر آیات و روایات در سطح مدارس شهرستان خرم آباد برگزار می شود.