60 درصد تعهد اشتغال سازمان میراث فرهنگی محقق شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: 60 درصد تعهدات ایجاد فرصت اشتغال سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کشور محقق شده است.