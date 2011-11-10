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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۹:۲۸

احمد زاده در گفتگو با مهر:

60 درصد تعهد اشتغال سازمان میراث فرهنگی محقق شده است

60 درصد تعهد اشتغال سازمان میراث فرهنگی محقق شده است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور گفت: 60 درصد تعهدات ایجاد فرصت اشتغال سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در کشور محقق شده است.

روح الله احمد زاده کرمانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت:60 درصد این میزان تعهد در سطح کشور محقق شده است.

وی عنوان کرد: فرصت های شغلی با ارائه تسهیلات ارزان قیمت به بخش خصوصی و تشکلهای مردم نهاد و تعاونی ها بوده است.

احمد زاده کرمانی با بیان اینکهدر طی سالهای گذشته بالغ بر یک میلیارد دلار صادرات صنایع دستی صورت گرفته است بیان داشت: سهم استان چهار محال و بختیاری از صادرات  صنایع دستی 105 هزار دلار بوده است.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اینکه یک میلیون و 800 هزار نفرگردشگر خارجی وارد ایران شده اند بیان داشت: جذب گردشگر خارجی در کشور 125 درصد رشد داشته است.

 احمد زاده کرمانی در خصوص رواج صنایع دستی چینی در سطح کشور تصریح کرد: در راستای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق صنایع دستی چینی نظارت بیشتری صورت گرفته است.

کد مطلب 1456956

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