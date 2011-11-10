توافق محرمانه اسرائیل و یونان برای جاسوسی از ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ملیت ترکیه، این توافقنامه محرمانه میان سرویسهای اطلاعاتی و جاسوسی یونان و اسرائیل در زمینه جاسوسی از ترکیه امضا شده است.

بر این اساس، سرویسهای اطلاعاتی یونان و رژیم صهیونیستی توافق کرده اند که تحرکات اطلاعاتی ترکیه در منطقه را زیر نظر گرفته و در این زمینه با یکدیگر ارتباط نزدیک داشته باشند.

ملیت تاکید کرد: توافقنامه محرمانه اخیر در جریان دیدار هفته گذشته "شیمون پرز" رئیس رژیم اسرائیل از یونان به امضا رسیده است که علاوه بر همکاری نظامی به تبادل اطلاعات دوجانبه میان آتن و تل آویو تاکید دارد.