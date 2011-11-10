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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۶:۵۱

ملیت خبر داد:

توافق محرمانه اسرائیل و یونان برای جاسوسی از ترکیه

توافق محرمانه اسرائیل و یونان برای جاسوسی از ترکیه

یک روزنامه چاپ ترکیه امروز از امضای توافقنامه محرمانه میان دستگاه اطلاعاتی یونان و سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی(موساد) در زمینه جاسوسی از ترکیه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ملیت ترکیه، این توافقنامه محرمانه میان سرویسهای اطلاعاتی و جاسوسی یونان و اسرائیل در زمینه جاسوسی از ترکیه امضا شده است.

بر این اساس، سرویسهای اطلاعاتی یونان و رژیم صهیونیستی توافق کرده اند که تحرکات اطلاعاتی ترکیه در منطقه را زیر نظر گرفته و در این زمینه با یکدیگر ارتباط نزدیک داشته باشند.

ملیت تاکید کرد: توافقنامه محرمانه اخیر در جریان دیدار هفته گذشته "شیمون پرز" رئیس رژیم اسرائیل از یونان به امضا رسیده است که علاوه بر همکاری نظامی به تبادل اطلاعات دوجانبه میان آتن و تل آویو تاکید دارد.

کد مطلب 1456957

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