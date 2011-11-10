191 هزار خانوار بوشهری سرشماری شدند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا محمدی باغملایی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید معاون برنامه ریزی مرکز آمار ایران از روند سرشماری نفوس و مسکن شهرستان دشتستان اظهارداشت: این تعداد خانوار، 668 هزار نفر حدود 72 درصد جمعیت استان بوشهر را شامل می شوند.

وی با بیان اینکه یک هزار و 400 نفر آمارگر سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 استان بوشهر را برعهده دارند، گفت: در اجرای سرشماری، آمارگیران 60 نوع اطلاعات را از خانوارها دریافت می کنند .

مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری بوشهر اظهارداشت: سرشماری نفوس و مسکن دوم تا 22 آبان ادامه دارد و برای اجرای هرچه بهتر سرشماری کلاس های آموزشی برای مشارکت کنندگان برگزار شده است .