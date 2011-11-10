  1. استانها
  2. بوشهر
۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

در دو هفته نخست سرشماری؛

191 هزار خانوار بوشهری سرشماری شدند

191 هزار خانوار بوشهری سرشماری شدند

برازجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری بوشهر گفت: در 15 روز ابتدایی سرشماری نفوس و مسکن در استان بوشهر، حدود 191 هزار نفر در مناطق مختلف این استان سرشماری شده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رضا محمدی باغملایی بعد از ظهر پنجشنبه در جریان بازدید معاون برنامه ریزی مرکز آمار ایران از روند سرشماری نفوس و مسکن شهرستان دشتستان اظهارداشت: این تعداد خانوار، 668 هزار نفر حدود 72 درصد جمعیت استان بوشهر را شامل می شوند.

وی با بیان اینکه یک هزار و 400 نفر آمارگر سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 90 استان بوشهر را برعهده دارند، گفت: در اجرای سرشماری، آمارگیران 60 نوع اطلاعات را از خانوارها دریافت می کنند.

مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری بوشهر اظهارداشت: سرشماری نفوس و مسکن دوم تا 22 آبان ادامه دارد و برای اجرای هرچه بهتر سرشماری کلاس های آموزشی برای مشارکت کنندگان برگزار شده است.

دهقان، معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار دشتستان نیز گفت: در 15 روز نخست سرشماری در شهرستان دشتستان تاکنون 41هزار خانوار معادل 70 درصد این شهرستان سرشماری شده اند.

کد مطلب 1456962

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها