بازیگر تئاتر کودک باید خصوصیات کودکی خود را در نمایش مد نظر قرار دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جلیل‌ زاده افزود: برخورداری از این خصیصه رکن اصلی کار کودک است و به همین دلیل بازیگری در نمایش کودک از بازیگری برای بزرگسالان جدا است.

وی اظهار داشت: فعالان عرصه تئاتر کودک به همه مسائل از دید کودک نگاه می کنند و تحلیل هایشان بر این مبنا است.

بازیگر نمایش "حسنی و دیوها" ادامه داد: در صورت عدم توانایی در برقراری ارتباط با مخاطب، نتیجه کار بازدهی لازم را ندارد و پیام مورد نظر به مخاطبان القا نمی شود.

وی با اشاره به اثرهای مثبت برگزاری جشنواره‌ها عنوان کرد: بیشترین حد توجه به هنر تئاتر در جشنوارهها است به طوری که انگیزه فعالان تئاتر را بالا میبرد و توانمندی گروه های نمایشی را در معرض دید قرار می دهد.

جلیل ‌زاده با ابراز خرسندی از برگزاری هجدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان گفت: خوشبختانه میزبانی همدان در این مدت خوب بود.

هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان در حال برگزاری است.