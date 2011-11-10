گزارش آمانو ساخته و پرداخته نظام سلطه است

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم زینی وند در جلسه تشریح برنامههای گرامیداشت هفته بسیج که با حضور مسئولان بسیج دانشجویی دانشگاههای مرکز استان برگزار شد، اظهار داشت: نظام سلطه به دنبال تجمیع افکار عمومی در مباحث انرژی هستهای و حقوق بشر علیه ایران است و گزارش ضد و نقیض آمانو نیز در این راستا تهیه شده است.
وی اظهار داشت: گزارش آمانو که با فشار آمریکا و اسرائیل ارائه شده است به دنبال محدود کردن پشتیبانیهای معنوی ایران از بیداری اسلامی است.
زینی وند با بیان اینکه تمام این تلاشها علیه ایران در راستای ایجاد شرایط برای انجام مذاکره آمریکا با کشورمان است، ادامه داد: نظام سلطه برای رویارویی با ایران به جنگ روانی شدیدی از طریق رسانهها، سازمان ملل و سازمانهای حقوق بشر روی آورده تا بتوانند از ایران امتیاز بگیرند.
وی تهدید ایران به حمله نظامی را نشانه حماقت دشمنان نظام دانست و گفت: نظام سلطه در رویایی با حزب الله و حماس که پرورش یافتهگان مکتب انقلاب اسلامی هستند پوزه شان به خاک مالیده شد حال چگونه ما را از شهادت می ترسانند.
زینی وند با تاکید بر اینکه در برهه کنونی رسالت بسیج در دفاع از انقلاب اسلامی حضور حداکثری در صحنهها است، افزود: دشمنان زمانی که با حضور پرشور و حداکثری ملت ایران در صحنههای دفاع از انقلاب مواجه شدهاند مجبور به عقب نشینی شدهاند از این رو هفته بسیج فرصت مناسبی است تا با حضور پرشور و حداکثری خود در صحنه بار دیگر دشمنان را از رسیدن به اهداف پلیدشان ناکام بگذاریم.
بنابر این گزارش، برگزاری همایش کوهپیمایی یک هزار نفری در مرکز استان، برگزاری یادواره شهدای دانشجوی شهرستان خرم آباد در دانشگاه آزاد، برپایی نمایشگاه "جنگ دیروز، جنگ امروز" در دانشگاه آزاد خرم آباد و گردهمایی دانشجویان بسیجی در دانشگاه لرستان از اهم برنامههای پیش بینی شده برای هفته بسیج در دانشگاههای مرکز استان است.
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