رژیم صهیونیستی توان تهدید ایران را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان نعره های مقامات پوشالی رژیم صهیونیستی را ناشی از ترس این رژیم دانست و افزود : صهیونیستها که در مقابل اراده جوانان غزه و لبنان طعم تلخ شکست را با تمام وجود چشیده اند ، در مقابل اقتدار و توان برتر جمهوری اسلامی ایران و ملت هوشیار و مبارز آن راه به جایی نخواهند برد.

معاون وزیر امور خارجه در امور کشورهای عربی و آفریقایی تشدید این جنگ روانی و تهاجم خبری را در چارچوب بررسی مولفه ها گذشته و موجود در مقاطع مختلف بویژه در آستانه انتشار گزارشهای سیاسی آژانس بین المللی انرژی اتمی از جانب محور آمریکایی- صیونیستی و با حمایت برخی از کشورهای اروپایی حامی این رژیم نامشروع ارزیابی کرد و تاکید کرد: همه کشورها از اهداف این فرافکنی های محافل آمریکایی و صهیونیستی که درصدد زمینه سازی برای فراهم کردن زمینه کسب موافقت و همراهی کشورهای مخالف با تحریم ها و تشدید سیاستهای ناکارآمد ایران هراسی با هدف مقابله همزمان با جمهوری اسلامی ایران و حرکتهای متأثر از بیداری اسلامی در جهان عرب هستند، آگاهی دارند.

وی خاطر نشان کرد : آمریکا و رژیم صهیونیستی روند تحولات جاری در منطقه خاورمیانه و ترتیبات جدید سیاسی – امنیتی در خاورمیانه اسلامی را به نفع خود نمی بینند و در تلاش برای مدیریت و کنترل صحنه قیام ها نیز شکست خورده اند و بعلاوه شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در ممانعت از عضویت فلسطین در یونسکو نیز بر این نگرانی کاخ سفید افزوده است.

عبداللهیان افزود : آمریکا با طراحی سناریو اتهامی و از پیش فشل ترور سفیر عربستان در آمریکا که بیانگر ضعف و ترس آمریکا از تبعات بحران اقتصادی و ناآرامیهای داخلی در این کشور و اروپا می باشد، درصدد است تا با امنیتی و نظامی کردن فضای منطقه، شرایط لازم را برای بهره برداری و سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی و منطقه ای فراهم نماید.