  1. سیاست
  2. سایر
۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۰۳

عبداللهیان:

رژیم صهیونیستی توان تهدید ایران را ندارد

رژیم صهیونیستی توان تهدید ایران را ندارد

معاون عربی و آفریقای وزارت امور خارجه ضمن محکومیت تهدیدات اخیر رژیم صهیونیستی علیه کشورمان گفت: رژیم صهیونیستی کمتر از آن است که جرأت عملی کردن چنین تهدیداتی را در قبال اقتدار جمهوری اسلامی ایران داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرعبداللهیان نعره های مقامات پوشالی رژیم صهیونیستی را ناشی از ترس این رژیم دانست و افزود : صهیونیستها که در مقابل اراده جوانان غزه و لبنان طعم تلخ شکست را با تمام وجود چشیده اند ، در مقابل اقتدار و توان برتر جمهوری اسلامی ایران و ملت هوشیار و مبارز آن راه به جایی نخواهند برد.

معاون وزیر امور خارجه در امور کشورهای عربی و آفریقایی تشدید این جنگ روانی و تهاجم خبری را در چارچوب بررسی مولفه ها گذشته و موجود در مقاطع مختلف بویژه در آستانه انتشار گزارشهای سیاسی آژانس بین المللی انرژی اتمی از جانب محور آمریکایی- صیونیستی و با حمایت برخی از کشورهای اروپایی حامی این رژیم نامشروع ارزیابی کرد و تاکید کرد: همه کشورها از اهداف این فرافکنی  های محافل آمریکایی و صهیونیستی که درصدد زمینه سازی برای فراهم کردن زمینه کسب موافقت و همراهی کشورهای مخالف با تحریم ها و تشدید سیاستهای ناکارآمد ایران  هراسی با هدف مقابله همزمان با جمهوری اسلامی ایران و حرکتهای متأثر از بیداری اسلامی در جهان عرب هستند، آگاهی دارند.

وی خاطر نشان کرد : آمریکا و رژیم صهیونیستی روند تحولات جاری در منطقه خاورمیانه  و ترتیبات جدید سیاسی – امنیتی در خاورمیانه اسلامی را به نفع خود نمی بینند و در تلاش برای مدیریت و کنترل صحنه قیام ها نیز شکست خورده اند و بعلاوه شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در ممانعت از عضویت فلسطین در یونسکو نیز بر این نگرانی کاخ سفید افزوده است.

عبداللهیان افزود : آمریکا با طراحی سناریو اتهامی و از پیش فشل ترور سفیر عربستان در آمریکا که بیانگر ضعف و ترس آمریکا از تبعات بحران اقتصادی و ناآرامیهای داخلی در این کشور و اروپا می باشد، درصدد است تا با امنیتی و نظامی کردن فضای منطقه، شرایط لازم را برای بهره برداری و سرپوش گذاشتن بر مشکلات داخلی و منطقه ای  فراهم نماید.

کد مطلب 1456971

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها