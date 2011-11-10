رونمایی از اولین دولت پس از قذافی تا دو هفته دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر، مامور تشکیل دولت انتقالی لیبی اعلام کرد اولین دولت موقت در مرحله پس از سرهنگ معمر قذافی، طی ده یا حداکثر دو هفته آینده تشکیل خواهد شد.

"عبدالرحیم الکیب" در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط گفت در حال حاضر سرگرم بررسی عملکرد سیاسی نامزدهای تصدی پستهای وزارتی در دولت آینده است.



وی افزود تعداد زیادی از این پرونده ها را برای انتخاب نامزد اصلح و شایسته برای مشارکت در دولت دریافت کرده است.



الکیب اظهارات سه شنبه گذشته میخائیل مارگلف فرستاده ویژه رئیس جمهوری روسیه به آفریقا را رد کرده است که گفته بود تمام گروههای سیاسی در دولت جدید لیبی حضور ندارند و این مسئله، آینده آن را بی نهایت متزلزل خواهد کرد.

خاطر نشان می شود معمر قذافی دیکتاتور لیبی سرانجام روز پنجشنبه 28 مهر ماه در زادگاه خود پس از حدود 9 ماه درگیریهای شدید میان نیروهای طرفدار وی و کسانی که به انقلابیون معروف شدند در شهر سرت به دست یکی از مخالفانش کشته شد.