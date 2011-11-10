به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بیات افزود: این عملیات شامل اندود سطوح جانبی دیوارها و ترانشه‌ها، ترمیم ترانشه‌ها و پاک‌سازی آن‌ها است.

بیات عنوان کرد: عملیات مرمت در این فاز به ‌منظور حفاظت از ترانشه‌ها در مقابل عوامل جوی انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه تپه باستانی هگمتانه حد فاصل خیابان‌های اکباتان، شهدا و بلوار هگمتانه همدان واقع شده است، گفت: این تپه از جمله محوطه‌های بزرگ و مهم باستان‌شناسی کشور محسوب می‌شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با بیان اینکه این گنجینه عظیم باستانی در دل خاک خود آثاری از دوران مختلف تاریخی را به یادگار دارد، افزود: محوطه باستانی هگمتانه همدان به شماره ۲۸ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.