8 هزار بقعه امامزاده در کشور شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد غلامی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم تجلیل از هیئت های امنا و خادمان بقاع متبرکه استان، اظهارداشت: همچنین 33 بقعه متعلق به پیامبران الهی در کشور وجود دارد.

وی با مهم توصیف کردن نقش هیئت های امنای این مکان های متبرک در ارائه فرهنگ تشیع، افزود: رسیدگی بیشتر به احیا و بازسازی این مکان ها از مهمترین وظایف هیئت امناها است .

معاون بقاع و اماکن متبرک سازمان اوقاف و امور خیریه ایران گفت: امسال 20 میلیارد تومان برای بازسازی مکان مذهبی اختصاص یافته است .

مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر نیز گفت: 130 امامزاده در استان بوشهر وجود دارد که 17 بقعه آنها نیاز به بازسازی دارند.

حجت الاسلام عباس صداقت افزود: تاکنون بیش از هزار و 200 مسجد و 700 حسینیه در اداره اوقاف و امور خیریه این استان به ثبت رسیده اند .