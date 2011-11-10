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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۳۰

حسینی:

60 هزار گلستانی بیمه درمانی ندارند

60 هزار گلستانی بیمه درمانی ندارند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل بیمه خدمات درمانی گلستان گفت: در حال حاضر نزدیک به 60 هزار نفر در استان فاقد بیمه درمان هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری گلستان گفت: سالانه 660 میلیون تومان بابت پزشک خانواده به دانشگاه علوم پزشکی پرداخت می کینم و 120 ماما نیز در استان مشغول هستند و 270 قلم دارو نیز در این مراکز عرضه می شود.

وی افزود: تا پایان امسال جشن اینکه دیگر کسی بدون بیمه در استان نباشد را با بیمه ایرانیان در استان می گیریم .
 
وی ادامه داد: 185 پزشک در 130خانه بهداشت روستایی استان مشغول خدمات رسانی هستند.
 
مدیرکل بیمه خدمات درمانی اظهار داشت: هفت پیشخوان هم در روزهای آتی قراردادش در استان بسته می شود و روند صدور دفترچه در استان که قبلا چهار هفته در استان بوده است هم اکنون به 5 دقیقه تقلیل پیدا کرده است.
 
وی افزود: ثبت نام بیمه ایرانیان، عقد قرارداد پزشکان، تایید دارو و درآمد از جمله خدماتی است که به صورت غیر حضوری انجام می شود.
 
حسینی ادامه داد: سرانه پرداخت مردم بیشتر شده است و در حال حاضر 60 درصد است که باید به 30 درصد برسد و صندوق های بیمه ای در این زمینه باید ادغام شوند و مدیریت واحد انجام شود.
 
مدیرکل بیمه خدمات درمانی گلستان ادامه داد: پنج درصد نیروهای اداره کل بیمه دور کاری می کنند و 28 خدمات اسناد پزشکی ما نیز به صورت دورکاری انجام می شود.
 
وی اظهارداشت: یک میلیون و200هزار نفر در استان که 70 درصد جمعیت استان را شامل می شوند تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند.
کد مطلب 1456983

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