نوجوان البرزی در جایگاه دوم مسابقات کشوری حفظ قرآن ایستاد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوالفضل بنی احمدی گفت: "حسین کوه خیل" حافظ کل قرآن کریم با شرکت در این مسابقه ها در رده سنی شکوفه ها (زیر 16سال) به عنوان تنها شرکت کننده البرزی توانست این رتبه را کسب کند.

وی با اشاره به اینکه این مسابقه ها روز گذشته همزمان با عید سعید قربان پایان یافت، اظهار داشت: این مسابقه ها از پنجشنبه گذشته با حضور نوجوانان زیر 16 سال آغاز شد و در گروه برادران و خواهران در بخش های قرائت 37 نفر، حفظ کل 21 نفر، حفظ 20 جزء 22 نفر، ترتیل 35 نفر و اذان 31 نفر از منتخبان استانهای کشور با هم به رقابت پرداختند.

بنی احمدی گفت: در پایان این مسابقه ها 25 نفر در پنج رشته حفظ کل قرآن، حفظ 20 جزء، قرائت قرآن، ترتیل و اذان حائز رتبه های اول تا پنجم شدند.



این مسئول یادآور شد: به هر یک از آنها جوایزی شامل یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر، یادمان مسابقه ها و کمک هزینه حج عمره و عتبات عالیات اهدا شد.