نشت گاز مونوکسیدکربن جان زوج جوان قزوینی را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، قدیر موسی خانی معاون عملیات سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین در این باره گفت: روز پنجشنبه پس از تماس با مرکز فرماندهی سازمان آتش نشانی قزوین در خصوص این حادثه ماموران ایستگاه آتش نشانی یک به محل اعزام و پس از ایمن‌سازی محل و گشودن در منزل، با پیکر بی‌جان زن و شوهر جوان روبرو شدند که در اثر نشت گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست داده بودند.

وی افزود: هر ساله با شروع فصل سرما بر اثر بی احتیاطی و هم چنین عدم رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی (بویژه بخاری، آبگرمکن) متاسفانه تعدادی از هموطنان و همشهریان به راحتی جان خود را به علت مسمومیت با گاز منواکسید کربن (CO) از دست می دهند.



معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین تصریح کرد: از مردم و همشهریان تقاضا داریم که با جدی گرفتن این موضوع و آگاهی از خطرات این گاز خطرناک از بوجود آمدن حوادث مشابه جلوگیری کنند.

وی به مردم توصیه کرد: برای پیشگیری از حوادث مشابه هیچ وقت تمام منافذ ورود هوا به داخل ساختمان را مسدود نکرده و از بخاریهای استاندارد جهت گرم کردن منزل و محل کار استفاده کنند.