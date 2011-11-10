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۱۹ آبان ۱۳۹۰، ۱۷:۱۹

نشت گاز مونوکسیدکربن جان زوج جوان قزوینی را گرفت

نشت گاز مونوکسیدکربن جان زوج جوان قزوینی را گرفت

قزوین - خبرگزاری مهر: زوج جوان قزوینی ساکن شهرک شهید بهشتی بر اثر نشت گاز منوکسید کربن جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قدیر موسی خانی معاون عملیات سازمان آتش نشانی شهرداری قزوین در این باره گفت: روز پنجشنبه پس از تماس با مرکز فرماندهی سازمان آتش نشانی قزوین در خصوص این حادثه ماموران ایستگاه آتش نشانی یک به محل اعزام و پس از ایمن‌سازی محل و گشودن در منزل، با پیکر بی‌جان زن و شوهر جوان روبرو شدند که در اثر نشت گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست داده بودند.
 
وی افزود: هر ساله با شروع فصل سرما بر اثر بی احتیاطی و هم چنین عدم رعایت اصول ایمنی در استفاده از وسایل گرمایشی (بویژه بخاری، آبگرمکن) متاسفانه تعدادی از هموطنان و همشهریان به راحتی جان خود را به علت مسمومیت با گاز منواکسید کربن (CO) از دست می دهند.
 
معاون عملیات سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری قزوین تصریح کرد: از مردم و همشهریان تقاضا داریم که با جدی گرفتن این موضوع و آگاهی از خطرات این گاز خطرناک از بوجود آمدن حوادث مشابه جلوگیری کنند.
 
وی به مردم توصیه کرد: برای پیشگیری از حوادث مشابه هیچ وقت تمام منافذ ورود هوا به داخل ساختمان را مسدود نکرده و از بخاریهای استاندارد جهت گرم کردن منزل و محل کار استفاده کنند.
کد مطلب 1456988

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