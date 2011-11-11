احداث مجتمع فولاد موجب تحول و توسعه منطقه محروم ایجرود می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالهی بعد از ظهر پنج شنبه در آیین کلنگ زنی مجتمع فولاد ایجرود از تولید بهعنوان یکی از اساسیترین نیازهای کشور برای توسعه و آبادانی در منطقه یاد کرد و افزود: اگر میخواهیم رتبه اول در حوزه اقتصاد در سال 1404 را بهدست آوریم، نیازمند رشد تولید با هزینه کمتر، کیفیت بهتر و سرعت بیشتر هستیم.
وی با تأکید بر اینکه به دلیل ساختارهای ضعیف تولید، میزان صادرات غیرنفتی کشور نسبت به ترکیه حدود یکسوم است افزود: به همین خاطر باید چرخه تولید را بالا ببریم تا سرمایهگذاریهای در این زمینه تحقق یابد، البته دستیابی به این مهم نیز در گرو حمایتهایی در این زمینه میباشد.
نماینده مردم ماهنشان و ایجرود با تأکید بر اینکه امروز ایجاد یک شغل به مراتب باثوابتر از ایجاد یک مدرسه و یا مسجد است، ادامه داد: 85 درصد از زندانیان به دلیل عدم وجود شغل در زندانها بهسر میبرند، به همین خاطر مقوله اشتغال باید بیش از اینها مورد اهتمام مسئولان امر قرار گیرد.
همچنین فرماندار ایجرود کلنگزنی مجتمع فولاد در این شهرستان را فرصتی مناسب برای ایجاد اشتغال و همچنین توسعه اقتصادی ایجرود دانست و گفت: خوشبختانه زمین مذکور در اختیار سرمایهگذار قرار گرفته است که امروز نیز شاهد کلنگزنی این پروژه هستیم.
باقر اکبرپور، سرعت توسعه ایجرود را به لحاظ زیرساختهای موجود، بسیار بالا دانست و افزود: امیدواریم با تحقق پروژههای بزرگی همچون پتروشیمی، سیمان خمسه و فولاد، شاهد رفع مشکل بیکاری در این شهرستان باشیم که تحقق این موضوع در گرو بهرهبرداری از این پروژهها است.
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