نشست علمی "عدالت در سلامت" در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در سالن کنفرانس دانشکده پزشکی تشکیل شد، چهار نفر از دانشجویان به ارائه مقالات خود در این رابطه پرداختند رئیس مرکز تحقیقات سیاستگذاری سلامت ضمن تبیین شاخصهای سلامت ومولفه های تامین سلامت جامعه به موضوع عدالت در سلامت و ضرورت اهتمام سیاستگذاران سلامت به این امر پرداخته و آن را زمینه ساز ایجاد و شکل گیری یک جامعه سالم در تمامی ابعاد و برای افراد آن جامعه برشمردند.

باقر لنکرانی با اشاره به این نکته که بحث عدالت در سلامت می بایست از کلیت موضوعی آن خارج شده و به مفاهیم قابل فهم و مداخله ای تفکیک شود، گفت: شناسایی و معرفی ریشه های وجود بی عدالتی در سلامت و ترویج گفتمان عدالت در سلامت و توسعه آن جز با مشارکت و تعامل هر چه بیشتر اساتید و دانشجویان در این زمینه امکان پذیر نخواهد بود.

وی از حاضران خواست تا با نگاهی عالمانه به این موضوع به عنوان یکی از مباحث علمی و قابل بررسی، زمینه انجام مطالعات و تحقیقات لازم در این حوزه را در استان فارس آغاز کرده و پیشنهادات و طرحهای مناسب و قابل اجرا را به سیاستگذاران ارائه کنند.

این سلسله مباحث به صورت منظم ماهانه با اعلام قبلی جلسات مذکور جهت اساتید و دانشجویان علاقمند ادامه و استمرار خواهد داشت.