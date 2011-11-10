مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی قم معارفه شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که عصر پنجشنبه در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی قم برگزار شد، تعدادی از مدیران دستگاه‌ها و انجمن‌ها و تشکل‌های فرهنگی و هنری استان قم با اهدای جوایزی از فعالیت‌های محمدحسین استادآقا تقدیر و انتصاب سید مرتضی اسماعیلی طبا به سمت مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم را به وی تبریک گفتند.



ارائه گزارشی از فعالیت‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در مدت تصدی محمدحسین استادآقا در این اداره کل توسط معاون فرهنگی هنری وی، سخنرانی حجت‌الاسلام مسعودپور معاون حقوقی و امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سخنرانی دو مدیرکل جدید و پیشین و سخنرانی حجت‌الاسلام عرب انصاری معاون سیاسی امنیتی استاندار قم از دیگر برنامه‌های این مراسم بوده است.



در پایان این مراسم از محمدحسین استادآقا مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم تقدیر و سید مرتضی اسماعیلی طبا به عنوان مدیرکل جدید این اداره کل معرفی شد.



اسماعیلی طبا که تا پیش از این مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران بود در سمت‌هایی همچون معاون صدا، معاون سیما و قائم مقام مدیرکل صدا و سیمای مرکز قم مشغول به فعالیت بوده است.