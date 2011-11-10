به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی مجاهدی عصر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم اظهار داشت: امروز این ادعا را می‌کنم که شعر عاشورایی و ولایی و در مرحله بعد، شعر آئینی در قم منزلت بالاتری نسبت اشعار سایر استان‌های کشور دارد.



وی ادامه داد: اگر کسی خلاف این ادعای من را ثابت کند کتابخانه شخصی‌ام را به او اهدا می‌کنم.



رئیس کانون شاعران و مداحان استان قم تاکید کرد: وقتی اشعاری به جشنواره‌های مختلف می‌رسد، این آثار را کدگذاری می‌کنند که اسامی آنها مشخص نباشد تا روند داوری بهتر باشد، و ما شاهد هستیم که داوران این جشنواره‌ها از روی بافت و ساختار شعرها می‌فهمند که کدام شعر برای شاعران آئینی قم است.



مجاهدی گفت: بافت و ساختار شعر شاعران قمی به لحاظ ماهیت و محتوا در حدی است که مایه افتخار استان مقدس قم است.



وی به قدمت شعر عربی اشاره کرد و گفت: شعر عربی در فارسی از قدمت 11 سده‌ای برخوردار است و آثاری از اشعاری که در هزار و 100 سال پیش در زمان امام علی(ع) سروده شده وجود دارد.



وی گفت: بیشتر باورهای امروزی ما ریشه در اعتقادات این اشعار دارد ولی برخی از اهل قلم سعی کردند این اشعار را به دوران صفوی نسبت دهند در حالی که اسنادی وجود دارد که این اشعار مربوط به دوران امام علی(ع) است.