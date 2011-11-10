برنامه های هفته کتاب اردبیل اعلام شد/ توسعه کتابخوانی با محوریت مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، منصور شرفی عصر پنجشنبه در جلسه "ارائه پیشنهاد و راهکارهای عملی جهت برگزاری بهینه هفته کتاب در استان" اظهار داشت: نقد و بررسی کتاب کودک و نوجوان، تجلیل از نویسندگان کودک، نوجوان و جوان استان، تهیه نشریه دیواری و نصب آن در مدارس، بازدید از فرایند چاپ کتاب توسط دانش آموزان و... از برنامه های این هفته است.

وی افزود: اهدا کتاب به کتابخانه های عمومی، مساجد و یک جلد کتاب به خانواده های شرکت کننده در نمایشگاه و اجرای مسابقات کتابخوانی در طول هفته کتاب از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای این هفته است که از 22 آبان تا 29 آبان ماه در سطح استان عملیاتی خواهند شد.

مدیرکل ارشاد اسلامی استان از ارسال پیامک شعار هفته کتاب به شهروندان اردبیلی و شهرستانهای تابعه استان خبر داد و اضافه کرد: ایام نوزدهمین دوره هفته کتاب با عناوین متفاوتی نامگذاری شده که این پیامها از طریق سامانه پیام کوتاه به تمام خانواده ها و نویسندگان اطلاع رسانی خواهد شد.

وی کتاب قرآن ولایت و ارزشهای علوی، کتاب ترویج کتابخوانی و اهدا کتاب خوب، کتاب کتابداران و تجلیل از پدید آورندگان و اصحاب نشر، کتاب رسانه ی فرهنگ اساس تعلیم و تربیت، کتاب تولید علم و الگوی اسلامی ایرانی و پیشرفت، کتاب عامل بالندگی کودک و تحکیم خانواده، کتاب رسانه ها و تبلیغ کتاب و کتابخوانی و کتاب تحکیم ارزشها و ترویج فرهنگ پایداری را عناوین هفته کتاب برشمرد.

شرفی همچنین با بیان اینکه توسعه، پیشرفت و نماد فرهنگی هر جامعه با تقویت فرهنگ مطالعه و کتاب و کتابخوانی سنجیده می شود، یادآور شد: در خصوص گسترش فرهنگ مطالعه، عضویت رایگان در کتابخانه های عمومی استان طی هفته کتاب انجام خواهد شد.

ضعف مهارت کتابخوانی با محوریت مدارس حل شود

مدیرکل کتابخانههای عمومی استان اردبیل نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت توسعه کتابخوانی با محوریت مدارس گفت: ضعف مهارت کتابخوانی و بهره گیری از ثمرات و نتایج مناسب آن باید با محوریت آموزش و پرورش برطرف شود.

صادق فرهمند امین تصریح کرد: این مهارتها باید به شکل درست، صحیح و عاقلانه از طریق مدارس به دانش آموزان منتقل شود، چرا که ما اگر نتوانیم مهارت درست مطالعه به شکل آراسته و حقیقی یاد بگیریم امکان توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی وجود نخواهد داشت.

وی با یادآوری اینکه در امر مطالعه باید نوع کتاب، مخاطب، نحوه واگذاری و سایرمولفه ها مورد توجه قرار گیرد، ابراز داشت: دانش آموز اگر با فرهنگ درست مطالعه آشنا شود باید بسیاری از ضعفها و کاستیها در این حوزه تبدیل به یک فرصت بالندگی و شکوفایی استعدادها شود.

فرهمندامین متذکر شد: در همین ارتباط طرح مطالعه یاوران را با سازماندهی 300 مطالعه یاور در سطح استان و شهرستانها اجرا کرده ایم و معتقدیم از این ظرفیت می توان در تقویت زیرساختهای مورد نظر مطالعه و کتابخوانی استفاده کرد.

به گفته وی هر مطالعه یاور در صورت معرفی 25 نفر به کتابخانه مورد تشویق قرار گرفته و اگر این تعداد را به 50 نفر برساند در کشور به مطالعه یاوران فعال، کوشا و سبقت گیرنده تبدیل شده و معرفی می شوند.

این مسئول افزود: ما در حقیقت اجرای این طرح را نوعی شبکه اجتماعی برای ورود همه افراد اعم از دانشجویان، دانش آموزان، کارکنان، کارگران، پزشکان و صاحب صنوف مختلف می دانیم و بی شک توصیه این روند بهتر و مطلوب تر می تواند ما را در رسیدن به هدفمان کمک کند.