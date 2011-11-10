به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار عصر امروز فولاد ماهان و شهرداری ساوه در چارچوب مسابقات هفته دهم لیگ برتر فوتسال کشور به شرح زیر است:

* به دلیل غیبت جواد اصغری مقدم، کاپیتان تیم ماهان به دلیل محرومیت، امید ابراری‌نیا، دروازه‌بان تیم ماهان در این دیدار بازوبند کاپیتانی ماهان را بر بازو بسته بود.

* در ابتدای بازی کاظم صادقی، دروازه‌بان تیم شهرداری بر روی لباس خود هیچ شماره‌ای نداشت که ناظر بازی پیش از آغاز دیدار از او خواست که شماره 1 را بر روی پیراهن خود نصب کند.

* امید ابراری‌نیا، دروازه‌بان تیم ماهان در پایان نیمه نخست دیدار امروز مصدوم شد و حسین افضلی، سرمربی ماهان مجبور شد با آغاز نیمه دوم بازی این بازیکن را با سپهر محمدی تعویض کند.

* محمد طاهری، بازیکن تیم ماهان با آغاز نیمه دوم بازی گل تساوی تیمش را به ثمر رساند؛ این بازیکن پس از به ثمر رساندن این گل برای خوشحالی به طرف هواداران تیمش رفت و یکی از این هواداران را در آغوش گرفت.

* درگیری لفظی محمد طاهری و احسان محمدیان در نیمه دوم بازی جالب توجه توجه بود؛ البته این درگیری با وساطت داور مسابقه ختم به خیر شد.

* حسین طیبی، بازیکن تیم ماهان در دقایق میانی نیمه دوم با مصدومیت جزیی مواجه شد؛ البته مصدومیت او به گونه‌ای نبود که مانع ادامه بازی او شود.

* در یکی از صحنه‌های نیمه دوم بازی داوران دیدار در مورد توپ بازیکنان ماهان با یکدیگر اختلاف داشتند و این مسئله باعث شد که داوران بازی را متوقف کرده و با یکدیگر در مورد این مسئله مشورت کنند.

* داور این دیدار یکی از مربیان تیم شهرداری ساوه را به دلیل اعتراض بیش از حد به داور، از نیمکت تیم اخراج کرد.

این دیدار دقایقی پیش با نتیجه تساوی 4 بر 4 به پایان رسید.