ماشین سازی صدرنشین گروه "ب" لیگ یک فوتبال کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر،‌ هفته شش رقابتهای دسته اول لیگ فوتبال باشگاههای کشور با برگزاری 14 دیدار همزمان به انجام رسید و طی آن در حساس ترین بازی هفته، تیم ماشین سازی تبریز توانست تیم مدعی پاس را در خانه اش با یک گل شکست دهد.

در این دیدار که در ورزشگاه قدس همدان به انجام رسید، ماشین سازان موفق شدند با تنها گل رسول علیزاده در دقیقه 66 به سه امتیاز حساس و شیرین این مصاف خارج از خانه دست یابند.

دیدار پاس همدان با ماشین سازی تبریز، که تقابل دیدنی و حساس فراز کمالوند و رسول خطیبی مربیان دو تیم بود، در شرایطی با برتری تیم تبریزی همراه شد که پیش از این مسئولان فنی این دو تیم در تیم تراکتورسازی به عنوان مربی و بازیکن سابقه همکاری داشتند.

ماشین سازی با پیروزی خارج از خانه برابر تیم پاس همدان مجموع امتیازات خود را به عدد 12 رساند تا با توجه به تساوی تیم گل گهر سیرجان برابر حریف خود و برگزار نشدن دیدار بین تیمهای نیروزی زمینی و آلومینیوم هرمزگان صدرنشین گروه "ب" لیگ دسته یک لقب بگیرد.