به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی اسماعیلی طبا عصر پنجشنبه در مراسم معارفه خود که در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی قم برگزار شد اظهار داشت: هر کسی که در استان قم مشغول به خدمت میشود در مرتبه اول باید شکرگذار خداوند باشد که توفیق خدمت در شهر کریمه اهل بیت(ع) را نصیب وی کرده است.
وی با اشاره به تجربه فعالیتش در صدا و سیمای مرکز قم و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران گفت: شهر مقدس قم در جهان اسلام بسیار اثرگذار است و کارهای فرهنگی در این شهر حساسیت و پیچیدگیهای خاص خودش را دارد.
وی بر لزوم استفاده از ظرفیتها و پنانسیلهای موجود فرهنگی در قم تاکید کرد و یادآور شد: استان قم مرکز تولید اندیشه دینی است و وجود بزرگترین حوزه علمیه و جایگاه دومی نشر کتاب در کشور از جمله مزیتهای این استان است و کارهای فرهنگی و هنری در این استان باید متناسب با شأن و جایگاه قم باشد.
مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم اضافه کرد: قم شان علمی و معنوی دارد و کارهای فرهنگی و هنری در این شهر باید بر اساس همین موضوعات برنامهریزی و اجرایی شود.
اسماعیلی طبا با بیان اینکه مزیتهای علمی و معنوی قم باعث نمیشود که از ویژگیهای هنری این شهر غافل شویم، اظهار داشت: قم در برخی از هنرها پیشینه و قدمت دیرینهای دارد، به عنوان مثال قبل از انقلاب اسلامی هستههای تئاتر در قم وجود داشت و بعد از انقلاب اسلامی نیز هنرمندان خوبی در این رشته هنری به فعالیت میپردازند و حتی دارای عناوین و جایگاه والایی در کشور هستند.
وی همدلی و تجمیع ظرفیتها و پتانسیلها را در پیشبرد امور فرهنگی و هنری استان قم بسیار حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: در فعالیتهای فرهنگی و هنری تنها وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل قم سیاستگذار و مجری نیستند، بلکه دستگاههای مختلفی در این امر فعالیت میکنند که با تجمیع ظرفیت آنها میتوانیم منشا خدمات بهتری باشیم.
مطبوعات قم باید تقویت شوند
وی اولین اولویت کاری خود را توجه بیش از پیش به استفاده از ظرفیتهای قم در برنامهریزیها عنوان کرد و گفت: تعمیقبخشی به رابطه بین دین و هنر، تقویت انجمنهای هنری و... از دیگر مباحثی است که باید به آنها توجه شود.
اسماعیلی طبا تصریح کرد: مطبوعات باسابقه و خوش سابقهای در استان قم وجود دارد که از مزیتهای این استان است و باید تقویت شوند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم در مورد شورای فرهنگ عمومی این استان گفت: شورای فرهنگ عمومی استان قم میتواند ملجأیی برای سایر استانهای کشور باشد و امیدواریم با تشکیل اتاق فکر با حضور اندیشمندان و هنرمندان بتوانیم جایگاه شورای فرهنگ عمومی قم را به جایگاه واقعی آن برسانیم.
وی با بیان اینکه نوع تعاملی که با هنرمندان خواهیم داشت در خروجی و عملکرد کار موثر است، اظهار داشت: هنرمندان زبان و ادبیات خاص خودشان را دارند و امیدواریم هنرمندان استان قم را در فضایی صمیمی گردهم آوریم.
اسماعیلیطبا گفت: ظرفیتهای هنری زیادی در قم نهفته است و امیدواریم با شناسایی استعدادهای این عرصه و ارائه آموزشهای لازم به آنها بتوانیم گامهای موثرتری برداریم.
وی توجه به فعالیتهای کانونهای فرهنگی و هنری مساجد را حائز اهمیت دانست و تاکید کرد: این کانونها فضای آمادهای برای کارهای خاص دینی و هنری دارند ولی به بعد آموزشهای هنری در کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کم توجه شده است.
اسماعیلی طبا:
نباید از ویژگیهای فرهنگی و هنری قم غفلت شود/ لزوم تقویت مطبوعات قم
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم با اشاره به ظرفیتها و مزیتهای استان مقدس قم گفت: نباید از ویژگیهای فرهنگی و هنری قم غفلت شود، بلکه باید با همدلی دستگاهها و صاحبنظران، ظرفیتهای نهفته در این شهر را شکوفا کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، سید مرتضی اسماعیلی طبا عصر پنجشنبه در مراسم معارفه خود که در مجتمع فرهنگی هنری شهید آوینی قم برگزار شد اظهار داشت: هر کسی که در استان قم مشغول به خدمت میشود در مرتبه اول باید شکرگذار خداوند باشد که توفیق خدمت در شهر کریمه اهل بیت(ع) را نصیب وی کرده است.
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