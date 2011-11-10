به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سرزمین وحی، ستاد زائران مکه مکرمه همزمان با برگشت زائران خانه خدا به کشور، توصیه‌های مهمی درباره تحویل ساک‌های زائران ارائه کرد.



بر اساس اعلام ستاد مکه مکرمه، تمامی زائران ایرانی که با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران یا شرکت هواپیمایی ماهان به سرزمین وحی سفر کرده‌اند، در مراجعت از فرودگاه جده به ایستگاه‌های پروازی خود در ایران باز خواهند گشت.

ستاد مکه مکرمه در خصوص تحویل ساک‌های زائران توصیه کرده است:



* زائران وسائل همراه خود را در دو ساک که از ایران همراه داشته‌اند، بسته‌بندی، روی ساک‌ها نام و شماره تلفن تماس خود را همراه با کد کشور 0098 به طور خوانا بنویسند و اشیاء قیمتی را در داخل ساک‌ قرار ندهند. همچنین حداقل 40 ساعت قبل از انجام پرواز در مقابل ساختمان محل سکونت و در محلی که مدیر کاروان تعیین می‌کند، جهت بارگیری به کامیون اعزامی از سوی شرکت هواپیمایی تحویل دهند.



* کاروان‌هایی که اصطلاحاً‌ شکسته شده و بخشی از زائران با پرواز دیگر مراجعت خواهند نمود، نیز باید ساک زائران را در یک مرحله ولی به صورت جدا از یکدیگر و بر اساس شماره پرواز تحویل کامیون بار دهند و مدیر کاروان پس از بارگیری و اطمینان از تحویل تمامی ساک‌ها به کامیون، از نماینده شرکت رسید دریافت کند.



* تعداد بسته مجاز برای هر زائر 2 عدد ساک تحویلی از ایران خواهد بود که وزن هر دوی آنها در مجموع بیش از 40 کیلوگرم نباشد.



* زائران فقط مجاز به حمل یک ساک دستی کوچک به ابعاد 20×35×40 سانتی متر به وزن 5 کیلوگرم به داخل هواپیما هستند، لذا از آوردن بسته‌های اضافی به فرودگاه و داخل هواپیما خودداری کنند.



*در صورتی که زائری بیش از دو عدد ساک مجاز، وسائل و یا ساک دیگری بیش از وزن و اندازه تعیین شده همراه داشته باشد، ضروری است از قبل به مدیر کاروان اطلاع دهد و برای حمل آن به ازای هر بسته 20 کیلوگرمی یک برچسب قرمز به مبلغ 200 ریال سعودی نیز پرداخت کند.



چنانچه بار اضافی فاقد مختصات اعلام شده باشد، حتی در مقابل خرید برچسب قرمز به هیچ وجه توسط شرکت های هواپیمایی تحویل گرفته نخواهد شد. بسته های دارای برچسب قرمز با پروازهای مسافری حمل نخواهد شد.



* زائران توجه کنند از قراردادن وسائل ممنوعه داخل ساک، نظیر اسباب بازی باطری‌دار و کنترلی و هرگونه کپسول قابل احتراق، کنسرو، اسپری، مایعات اسیدی و آب زمزم خودداری کنند. زیرا تمامی ساک‌ها از دستگاه اشعه ایکس "ایکس‌ری" عبور داده خواهد شد.



زائرانی که در نظر دارند آب زمزم همراه خود به ایران ببرند، حتماً‌ باید در فرودگاه بسته آب "وکیوم" شود و به هیچ‌وجه بسته آب را در داخل ساک و جامه‌دان خود قرار ندهند. همچنین خرید کالاهای حجیم امثال تلویزیون، چرخ خیاطی و ماشین لباسشویی ممنوع است.



* زمان حضور زائران در فرودگاه جده 6 ساعت قبل از پرواز است، لذا مدیران کاروان‌ها ترتیبی اتخاذ کنند که در وقت مقرر اتوبوس حامل زائران وارد فرودگاه جده شوند.



* مدیران کاروان‌ها به محض ورود به محوطه فرودگاه جده به دفتر ستاد مراجعه و محل استقرار زائران را مشخص کنند و گذرنامه‌های حجاج را داخل فرودگاه توزیع کنند.



* بر اساس ساعت پرواز و زمان حضور زائران در فرودگاه جده از زائران یک وعده پذیرایی خواهد شد؛ لذا تأکید می شود از آوردن مواد غذایی و ظرف به محوطه فرودگاه خودداری شود.



* زائران در زمان حضور در محوطه فرودگاه ضمن مراقبت از وسائل شخصی خود از قبیل ساک دستی، دوربین و موبایل از کاروان فاصله نگرفته و جدا نشوند.



* عوامل کاروان باید قبل از ترک ساختمان در مکه و پس از پیاده شدن زائران از اتوبوس به دقت محل را بازبینی کنند، تا وسایلی از زائران در محل باقی نمانده باشد.



* حمل بار مسافر به فرودگاه و تحویل آن به بخش بار صرفاً از طریق اعلام شده از سوی شرکت هواپیمایی مربوطه مقدور است. از پذیرش ساک‌های بزرگ چنانچه توسط خود مسافر حمل شده باشد، خودداری خواهد شد.